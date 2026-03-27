Khawatir Situasi Keamaan Global Semakin Kompleks, Jepang-Uni Eropa Sepakat Dorong Perdamaian AS-Iran

JawaPos.com - Jepang dan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama mendorong meredakan ketegangan perang Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran. Hal ini dikemukakan keduanya dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri negara G-7, Kamis (26/3).

Kesepakatan tersebut dicapai saat Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, menggelar pembicaraan di Cernay-la-Ville, dekat Paris, di sela-sela pertemuan dua hari para menteri luar negeri G-7 hingga Jumat.

Pada pembukaan dialog strategis Jepang-Uni Eropa yang ketiga, sekaligus yang pertama sejak April 2025, kedua pihak menyampaikan kekhawatiran atas situasi keamanan global yang semakin kompleks.

Motegi mengatakan kepada Kallas bahwa selain hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat sebagai fondasi hubungan Jepang-Uni Eropa, pihaknya ingin meningkatkan kerja sama di bidang politik dan keamanan.

Menanggapi hal itu, Kallas menyatakan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan global yang semakin besar dan ditandai oleh politik kekuatan serta persaingan, sehingga kerja sama menjadi sangat penting.

Pada hari yang sama, Motegi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Prancis dan Inggris.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, kedua pihak mendesak Iran untuk menghentikan aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas kawasan, serta sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan ekonomi menjelang kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Jepang pekan depan.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper, Motegi sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan.