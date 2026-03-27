Antara
27 Maret 2026, 21.59 WIB

Khawatir Situasi Keamaan Global Semakin Kompleks, Jepang-Uni Eropa Sepakat Dorong Perdamaian AS-Iran

Ilustrasi Konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. (AI/ChatGPT)

JawaPos.com - Jepang dan Uni Eropa sepakat untuk bekerja sama mendorong meredakan ketegangan perang  Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran. Hal ini dikemukakan keduanya dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri negara G-7, Kamis (26/3).

Kesepakatan tersebut dicapai saat Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, menggelar pembicaraan di Cernay-la-Ville, dekat Paris, di sela-sela pertemuan dua hari para menteri luar negeri G-7 hingga Jumat.

Pada pembukaan dialog strategis Jepang-Uni Eropa yang ketiga, sekaligus yang pertama sejak April 2025, kedua pihak menyampaikan kekhawatiran atas situasi keamanan global yang semakin kompleks.

Motegi mengatakan kepada Kallas bahwa selain hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat sebagai fondasi hubungan Jepang-Uni Eropa, pihaknya ingin meningkatkan kerja sama di bidang politik dan keamanan.

Menanggapi hal itu, Kallas menyatakan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan global yang semakin besar dan ditandai oleh politik kekuatan serta persaingan, sehingga kerja sama menjadi sangat penting.

Pada hari yang sama, Motegi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Prancis dan Inggris.

Dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, kedua pihak mendesak Iran untuk menghentikan aktivitas yang dinilai mengganggu stabilitas kawasan, serta sepakat memperkuat kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan ekonomi menjelang kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Jepang pekan depan.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Inggris Yvette Cooper, Motegi sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan.

Saat ini, Jepang, Inggris, dan Italia bersama-sama tengah mengembangkan pesawat tempur generasi berikutnya.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan - Image
Internasional

Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan

27 Maret 2026, 21.44 WIB

AS Akan Gempur Iran Lewat Perang Darat, Teheran Siap Menyambut Kedatangan Tentara Negeri Paman Sam - Image
Internasional

AS Akan Gempur Iran Lewat Perang Darat, Teheran Siap Menyambut Kedatangan Tentara Negeri Paman Sam

27 Maret 2026, 21.32 WIB

Tegaskan Tak Netral dalam Perang Iran vs AS-Israel, Houthi Yaman Siap Lakukan Intervensi Militer Jika Diperlukan - Image
Internasional

Tegaskan Tak Netral dalam Perang Iran vs AS-Israel, Houthi Yaman Siap Lakukan Intervensi Militer Jika Diperlukan

27 Maret 2026, 20.45 WIB

Terpopuler

1

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

