Antara
27 Maret 2026, 23.54 WIB

Kemlu Sebut Iran Beri Sinyal Positif Upaya Keluarkan Kapal Tanker Pertamina dari Selat Hormuz

ILUSTRASI. Kapal tanker Pertamina. (dok PIS)

JawaPos.com – Nasib dua kapal tanker Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz saat perang antara Iran dengan AS dan Israel mulai menemui titik terang.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa pemerintah Iran telah merespons positif permintaan pemerintah Indonesia agar dua kapal tersebut dapat melintas dengan aman dan keluar dari Selat Hormuz.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan, pihaknya bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran sejak awal telah melakukan koordinasi intensif dengan semua pihak terkait di Iran untuk keselamatan kapal tanker tersebut.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” kata Nabyl di Jakarta, Jumat sebagaimana dilansir dari Antara.

Dengan adanya respons positif yang disampaikan Teheran, langkah tindak lanjut telah dijalankan oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional.

Meski demikian, kata Nabyl belum ada kepastian kapan kapal tanker tersebut bisa keluar dari Selat Hormuz.

Sebelumnya pada 4 Maret lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah melakukan negosiasi untuk membebaskan dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih berada di Selat Hormuz.

Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa dua kapal tanker yang terjebak di Selat Hormuz tidak mengganggu ketahanan energi Indonesia. Sebab Indonesia lekas mencari alternatif pengadaan energi ke negara lain.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemlu Santo Darmosumarto pada 6 Maret lalu juga menjelaskan bahwa pemerintah RI terus meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Iran untuk menjamin keselamatan dua kapal tanker Pertamina tersebut.

Di sisi lain, Menlu Iran Abbas Araghchi baru-baru ini mengatakan negaranya mengizinkan kapal-kapal dari negara sahabat untuk melintasi Selat Hormuz. Sementara, kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, dan “negara agresor” tetap dilarang lewat.

Negara-negara sahabat yang diberi lampu hijau untuk melintas oleh Teheran itu antara lain Tiongkok, Rusia, India, Pakistan, Irak, serta Malaysia.

Berdasarkan data pelacak kapal real-time MarineTraffic pada periode 20 hingga 22 Maret, sekitar 1.900 kapal tidak dapat bergerak di sekitar Selat Hormuz, menurut laporan Anadolu.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran - Image
Internasional

Israel dan AS Dikabarkan Berselisih soal Rencana Damai dengan Iran

27 Maret 2026, 22.22 WIB

Khawatir Situasi Keamaan Global Semakin Kompleks, Jepang-Uni Eropa Sepakat Dorong Perdamaian AS-Iran - Image
Internasional

Khawatir Situasi Keamaan Global Semakin Kompleks, Jepang-Uni Eropa Sepakat Dorong Perdamaian AS-Iran

27 Maret 2026, 21.59 WIB

Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan - Image
Internasional

Perang Darat Lawan Iran, AS Kaji Pengerahan 10.000 Tentara Tambahan

27 Maret 2026, 21.44 WIB

Terpopuler

1

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Digital PJU, Target 10.000 Titik Baru pada 2026

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

