KAI Angkut 5 Juta Pelanggan Selama Periode Lebaran, Naik 8,07 Persen Dibanding Tahun 2025

Para pemudik Kereta Api tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat penjualan tiket sebanyak 5.087.458 lembar selama periode lebaran 2026 terhitung mulai 11 Maret hingga 1 April. Jumlah tersebut naik 8,07 persen dibandingkan periode Lebaran 2025 sebanyak 4.707.628 pelanggan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, mobilitas pelanggan berhasil dilayani dengan baik. KAI mengucapkan terima kasih kepada pelanggan yang telah memilih angkutan kereta selama mudik dan arus balik.

"Kepercayaan ini menjadi pijakan bagi kami untuk terus menjaga ketepatan waktu, memperkuat kapasitas layanan, serta memastikan perjalanan kereta api semakin andal dan menjadi pilihan utama masyarakat,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).

Anne merinci, layanan Kereta Api Jarak Jauh mencatat 4.246.274 pelanggan dengan tingkat okupansi 118,9% dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk. Sementara itu, Kereta Api Lokal melayani 841.184 pelanggan dengan okupansi 90,7% dari kapasitas 926.936 tempat duduk.

Dibandingkan periode Lebaran 2025, jumlah pelanggan Kereta Api Jarak Jauh meningkat sekitar 8,45% dari 3.915.546 pelanggan. Untuk Kereta Api Lokal, jumlah pelanggan naik sekitar 6,20% dari 792.082 pelanggan.

Adapun sebaran pelanggan cukup merata di berbagai wilayah operasional. Pertumbuhan paling tinggi terjadi di Daop 5 Purwokerto yang melayani 460.933 pelanggan atau meningkat sekitar 11,7% dibandingkan 412.819 pelanggan pada Lebaran 2025. Selanjutnya, Daop 4 Semarang mencatat 589.313 pelanggan atau tumbuh sekitar 10,0% dari 535.709 pelanggan. Sementara itu, Daop 6 Yogyakarta melayani 581.418 pelanggan atau meningkat sekitar 8,5% dibandingkan 535.790 pelanggan pada periode sebelumnya.

"Kinerja operasional selama Angkutan Lebaran 2026 juga tercermin dari capaian ketepatan waktu yang tinggi. KAI mencatat ketepatan waktu keberangkatan sebesar 99,80% dan kedatangan sebesar 98,86%, menunjukkan konsistensi layanan yang terjaga sepanjang periode angkutan Lebaran," imbuh Anne.

KAI juga mengoperasikan rangkaian Kereta Ekonomi Kerakyatan pada KA Tambahan relasi Lempuyangan–Pasarsenen (pp). Layanan ini mencatat 10.394 pelanggan pada relasi Lempuyangan–Pasarsenen dengan okupansi 127%, serta 10.233 pelanggan pada relasi sebaliknya dengan okupansi 125%.

Berikut 10 KA Jarak Jauh favorit pelanggan selama masa Angkutan Lebaran 2026:

1. KA Joglosemarkerto (Solo Balapan–Semarang Tawang): 46.634 pelanggan

2. KA Airlangga (Pasarsenen–Surabaya Pasar Turi): 44.159 pelanggan

3. KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasarsenen): 44.022 pelanggan

4. KA Joglosemarkerto (Solo Balapan–Solo Balapan): 40.519 pelanggan

5. KA Jayakarta (Surabaya Gubeng–Pasarsenen): 35.796 pelanggan

6. KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang): 34.540 pelanggan

7. KA Kertajaya (Pasarsenen–Surabaya Pasar Turi): 33.641 pelanggan

8. KA Sri Tanjung (Ketapang–Lempuyangan): 33.501 pelanggan

9. KA Jayakarta (Pasarsenen–Surabaya Gubeng): 33.435 pelanggan

10. KA Ambarawa Ekspres (Semarang Poncol–Surabaya Pasar Turi): 31.173 pelanggan