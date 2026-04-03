Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
04 April 2026, 00.42 WIB

Menlu Bulgaria Nyatakan Negaranya Tidak Akan Ikut Operasi Militer di Selat Hormuz

Ilustrasi Selat Hormuz. (Freepik) - Image

Ilustrasi Selat Hormuz. (Freepik)

JawaPos.com-Menteri Luar Negeri Bulgaria Nadezhda Neynsky mengatakan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apa pun yang bertujuan untuk memulihkan navigasi bebas di Selat Hormuz, lapor kantor berita BTA, Kamis (2/4).

Pernyataan itu disampaikan saat konferensi video bersama yang dipandu oleh Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, Kamis, menurut laporan tersebut.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Tom Berendsen mengatakan sebaliknya, bahwa Belanda siap memberikan kontribusi militer untuk memulihkan navigasi bebas di selat tersebut setelah penghentian permusuhan.

"Navigasi yang aman di Selat Hormuz sangat penting sehingga kami tidak akan tinggal diam sementara pihak lain menangani masalah ini. Kami siap memainkan peran kami," kata Berendsen seperti dikutip oleh surat kabar Algemeen Dagblad.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, sebagai bentuk pertahanan diri.

Peningkatan ketegangan di seputar wilayah Iran telah menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga mendorong kenaikan harga energi. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore