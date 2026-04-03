Menlu Bulgaria Nyatakan Negaranya Tidak Akan Ikut Operasi Militer di Selat Hormuz

JawaPos.com-Menteri Luar Negeri Bulgaria Nadezhda Neynsky mengatakan bahwa negaranya tidak akan berpartisipasi dalam operasi militer apa pun yang bertujuan untuk memulihkan navigasi bebas di Selat Hormuz, lapor kantor berita BTA, Kamis (2/4).

Pernyataan itu disampaikan saat konferensi video bersama yang dipandu oleh Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, Kamis, menurut laporan tersebut.

Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Tom Berendsen mengatakan sebaliknya, bahwa Belanda siap memberikan kontribusi militer untuk memulihkan navigasi bebas di selat tersebut setelah penghentian permusuhan.

"Navigasi yang aman di Selat Hormuz sangat penting sehingga kami tidak akan tinggal diam sementara pihak lain menangani masalah ini. Kami siap memainkan peran kami," kata Berendsen seperti dikutip oleh surat kabar Algemeen Dagblad.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran menanggapi dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah, termasuk di Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, sebagai bentuk pertahanan diri.