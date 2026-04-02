Negara-Negara Teluk Kaji Wacana Bangun Pipa Energi untuk Hindari Selat Hormuz, Tapi Terkendala Biasa Besar

JawaPos.com-Negara-negara Teluk kembali mempertimbangkan proyek pipa untuk menghindari Selat Hormuz, menyusul meningkatnya kekhawatiran atas ketergantungan pada jalur energi tersebut, Financial Times melaporkan pada Kamis (1/4).

Hal itu mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa gangguan di selat tersebut bisa mengancam ekspor minyak dan gas dari Teluk sehingga pejabat dan pelaku industri meninjau kembali opsi yang sebelumnya dianggap terlalu mahal atau sulit.

Krisis saat ini menegaskan nilai strategis pipa Timur-Barat Arab Saudi, jalur sepanjang 1.200 kilometer yang mengangkut minyak ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Seorang eksekutif energi Teluk menyebut pipa itu sebagai langkah "jenius" jika dilihat ke belakang.

CEO Saudi Aramco Amin Nasser menyebut jalur itu sebagai "rute utama yang saat ini kami manfaatkan," sambil mempertimbangkan ekspansi kapasitas dan pengembangan terminal di Laut Merah.

Laporan tersebut menyebutkan opsi jangka panjang dapat mencakup koridor perdagangan dari India hingga Eropa melalui Teluk.

Sejumlah eksekutif juga menilai jalur pipa menuju Mediterania pada akhirnya akan dibangun.