Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Tasikmalaya Jumat 03 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat setiap hari sangat penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ketentuan syariat.

Waktu shalat ditentukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu mengacu pada sumber resmi agar tidak terjadi kekeliruan.

Bagi masyarakat Tasikmalaya dan sekitarnya, jadwal shalat Jumat, 03 April 2026 ini dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.

Informasi ini dilansir dari referensi jadwal shalat terpercaya yang mengacu pada perhitungan Kementerian Agama RI.

Imsak: 04:25 WIB

Subuh: 04:35 WIB

Terbit: 05:47 WIB

Dhuha: 06:14 WIB

Zuhur: 11:54 WIB