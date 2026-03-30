Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
31 Maret 2026, 02.00 WIB

Dominasi Sektor Produksi, Strategi Ekosistem Jadi Kunci Penyaluran KUR Bank Mandiri

Ilustrasi Bank Mandiri. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Mandiri hingga Februari 2026 didominasi sektor produksi yang mencapai 61,83 persen atau senilai Rp 4,54 triliun. Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 2,21 triliun, diikuti jasa produksi Rp 1,65 triliun, industri pengolahan Rp 568 miliar, serta perikanan Rp 107 miliar.
 
Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008 hingga Februari 2026, total akumulasi penyaluran KUR Bank Mandiri telah mencapai Rp 310,59 triliun kepada 3,65 juta debitur di seluruh Indonesia. Kredit berbunga rendah ini telah membantu jutaan pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis dan memperluas pasar mereka.
 
Direktur Consumer Banking Bank Mandiri Saptari menyampaikan, dalam mempercepat serta menjaga kualitas penyaluran KUR, Bank Mandiri juga mengimplementasikan pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem dari nasabah turunan wholesale yang berorientasi pada penguatan sektor produksi unggulan di berbagai wilayah. 
 
"Melalui strategi closed-loop, sinergi antara nasabah wholesale, pelaku UMKM, dan mitra usaha dalam satu rantai nilai dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis," ungkap Saptari.
 
 
Selain itu, Bank Mandiri konsisten melayani kebutuhan transaksi harian dan pembayaran angsuran debitur KUR melalui Mandiri Agen (Agen Laku Pandai Mitra Bank Mandiri) yang tersebar di berbagai ekosistem bisnis pelaku UMKM. Program ini turut dibarengi dengan edukasi layanan keuangan dan literasi digital agar pelaku usaha dapat mengelola keuangan secara inklusif dan modern. 
 
Ke depan, Bank Mandiri siap mendukung upaya pemerintah dalam mengakselerasi penyaluran KUR pada tahun 2026. Komitmen tersebut dijalankan melalui penguatan strategi pembiayaan berbasis ekosistem, lewat sinergi antar Mandiri Group yang terintegrasi.
 
“Dengan kolaborasi erat bersama pemerintah serta dukungan ekosistem digital yang semakin matang, kami memastikan bahwa KUR dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. UMKM yang kuat akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menjadi fondasi bagi ketahanan pangan serta kesejahteraan bangsa,” pungkas Saptari.
Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Bank Mandiri Pastikan Livin’ by Mandiri Siap Temani Transaksi Nasabah Sepanjang Libur Idul Fitri 1447 H - Image
Ekonomi

Bank Mandiri Pastikan Livin’ by Mandiri Siap Temani Transaksi Nasabah Sepanjang Libur Idul Fitri 1447 H

20 Maret 2026, 19.23 WIB

Berbagi Kebaikan, Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik melalui Program Mudik Bersama Gratis - Image
Ekonomi

Berbagi Kebaikan, Bank Mandiri Berangkatkan Lebih dari 10.000 Pemudik melalui Program Mudik Bersama Gratis

19 Maret 2026, 00.24 WIB

Satu Tahun Danantara Indonesia: Bank Mandiri Komitmen Dukung Pemerataan Pendidikan Nasional Lewat Penguatan SDM - Image
Ekonomi

Satu Tahun Danantara Indonesia: Bank Mandiri Komitmen Dukung Pemerataan Pendidikan Nasional Lewat Penguatan SDM

16 Maret 2026, 18.10 WIB

Terpopuler

1

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

2

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

3

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

4

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

5

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

6

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

7

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

8

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

9

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

10

5 Zodiak Paling Beruntung di Penghujung Bulan Ini, Terima Rezeki Nomplok Sampai Geleng-geleng Kepala

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore