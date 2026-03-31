Investasi Emas Kian Terjangkau, Pegadaian Tawarkan Skema Cicilan Mulai Rp 400 Ribuan

JawaPos.com - Investasi emas tetap menjadi instrumen primadona di tengah fluktuasi ekonomi global. Menjawab tingginya minat masyarakat, PT Pegadaian memperbarui skema harga cicil emas per hari ini, Selasa (31/3).

Program ini hadir sebagai solusi bagi nasabah yang ingin memiliki aset logam mulia tanpa harus merogoh kocek dalam sekaligus.

Berdasarkan data harga cicil emas yang dirilis, nasabah kini bisa mulai berinvestasi dari kepingan terkecil 5 gram. Dengan uang muka (DP) sebesar Rp 2.141.450, nasabah dapat mengangsur mulai dari Rp 457.485 per bulan untuk tenor 36 bulan.

Pilihan Berat Variatif

Tak hanya kepingan kecil, Pegadaian juga menyediakan pilihan berat yang lebih besar bagi investor kelas menengah ke atas. Untuk emas ukuran 25 gram, uang muka yang ditetapkan sebesar Rp 10.422.800 dengan cicilan bulanan di angka Rp 2.268.954.

Sedangkan bagi mereka yang membidik aset besar, tersedia kepingan 100 gram dengan uang muka Rp 41.488.100 dan angsuran sekitar Rp 9.064.201 per bulan.

Mudah Lewat Aplikasi Digital

Dalam upaya transformasi digital, Pegadaian mempermudah akses layanan melalui aplikasi TRING!. Nasabah tidak perlu lagi mengantre panjang di outlet. Cukup melalui ponsel, masyarakat bisa memantau harga secara real-time dan melakukan transaksi cicilan secara cepat.

Pilihan merek emas pun beragam, mulai dari Galeri 24, UBS, hingga Lotus Archi, yang semuanya terjamin keasliannya dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).