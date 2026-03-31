Dimas Choirul, ARM
01 April 2026, 03.05 WIB

Investasi Emas Kian Terjangkau, Pegadaian Tawarkan Skema Cicilan Mulai Rp 400 Ribuan

Ilustrasipaket Cicilan Emas Pegadaian. (Istimewa).

 
JawaPos.com - Investasi emas tetap menjadi instrumen primadona di tengah fluktuasi ekonomi global. Menjawab tingginya minat masyarakat, PT Pegadaian memperbarui skema harga cicil emas per hari ini, Selasa (31/3). 
 
Program ini hadir sebagai solusi bagi nasabah yang ingin memiliki aset logam mulia tanpa harus merogoh kocek dalam sekaligus.
 
Berdasarkan data harga cicil emas yang dirilis, nasabah kini bisa mulai berinvestasi dari kepingan terkecil 5 gram. Dengan uang muka (DP) sebesar Rp 2.141.450, nasabah dapat mengangsur mulai dari Rp 457.485 per bulan untuk tenor 36 bulan.
 
Pilihan Berat Variatif
Tak hanya kepingan kecil, Pegadaian juga menyediakan pilihan berat yang lebih besar bagi investor kelas menengah ke atas. Untuk emas ukuran 25 gram, uang muka yang ditetapkan sebesar Rp 10.422.800 dengan cicilan bulanan di angka Rp 2.268.954.
 
 
Sedangkan bagi mereka yang membidik aset besar, tersedia kepingan 100 gram dengan uang muka Rp 41.488.100 dan angsuran sekitar Rp 9.064.201 per bulan.
 
Mudah Lewat Aplikasi Digital
Dalam upaya transformasi digital, Pegadaian mempermudah akses layanan melalui aplikasi TRING!. Nasabah tidak perlu lagi mengantre panjang di outlet. Cukup melalui ponsel, masyarakat bisa memantau harga secara real-time dan melakukan transaksi cicilan secara cepat.
 
Pilihan merek emas pun beragam, mulai dari Galeri 24, UBS, hingga Lotus Archi, yang semuanya terjamin keasliannya dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 
Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Pegadaian dan SMBC Corporation Tandatangani Nota Kesepahaman di Forum Indonesia – Jepang - Image
Ekonomi

Pegadaian dan SMBC Corporation Tandatangani Nota Kesepahaman di Forum Indonesia – Jepang

31 Maret 2026, 16.58 WIB

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste - Image
Ekonomi

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

31 Maret 2026, 03.52 WIB

Tancap Gas di Awal 2026, Laba Bersih Pegadaian Tembus Rp 1,01 Triliun - Image
Ekonomi

Tancap Gas di Awal 2026, Laba Bersih Pegadaian Tembus Rp 1,01 Triliun

31 Maret 2026, 03.29 WIB

Terpopuler

1

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

2

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

3

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

4

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

5

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

6

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

7

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

8

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

9

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

10

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

