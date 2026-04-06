Harga Emas Antam Senin, 6 April 2026: Turun Rp 26.000 Jadi Rp 2.831.000 Per Gram

JawaPos.com - Harga emas Antam tercatat turun sebesar Rp 26.000 menjadi Rp 2.831.000 per gram pada perdagangan awal pekan, Senin (6/4).

Harga tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang berada di level Rp 2.857.000 per gram, pada Sabtu (4/4).

Mengutip laman resmi Logam Mulia Antam, emas batangan paling murah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp 1.465.500. Harga emas ukuran 5 gram tercatat Rp 13.970.000.

Begitu juga emas Antam untuk ukuran 10 gram tercatat dihargai sebesar Rp 27.860.000. Lalu, emas ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp 69.485.000.

Selanjutnya, emas Antam berukuran 50 gram ditawarkan seharga Rp 138.805.000. Kemudian, emas Antam dengan berat 100 gram dibanderol Rp 277.460.000. Sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp 2.771.600.000.

Harga yang anjlok juga berlaku untuk penjualan kembali atau buyback sebesar Rp 27.000 menjadi Rp 2.550.000 per gram.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan buyback sebelumnya yang dikenakan Rp 2.577.000 per gram.

Jika masyarakat ingin menjual emas koleksinya akan dikenakan harga senilai Rp 2.550.000 per gram.

Bagi pemilik emas batangan yang telah dibeli sejak November tahun 2022 atau sekitar tiga tahun ke belakang, maka harga jual yang diperoleh sangat menguntungkan alias cuan.