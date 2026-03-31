Antara
31 Maret 2026, 16.48 WIB

Harga Emas Antam pada Selasa Pagi Dibanderol Rp 2,827 Juta per Gram

Ilustrasi emas antam.

JawaPos.com-Harga emas Antam yang dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Selasa pukul 09.16 WIB, mengalami penurunan Rp10.000 dari semula Rp2.837.000 menjadi Rp2.827.000 juta per gram.

Adapun harga emas Antam pada Senin (30/3/2026) sore sempat naik Rp30.000 yang semula Rp2.807.000 menjadi Rp2.837.000 per gram

Sementara, untuk harga beli kembali (buyback) kini turun menjadi Rp2.477.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

