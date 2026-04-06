Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Banyak Dicari, Ini Fungsi dan Cara Mengakses Layanan Online

JawaPos.com - Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan belakangan ini banyak dicari masyarakat, terutama oleh peserta yang ingin mencairkan saldo tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Layanan ini menjadi solusi praktis di tengah kebutuhan serba cepat dan efisien tanpa perlu ke kantor yang bersangkutan.

Lapak Asik sendiri merupakan layanan digital resmi dari BPJS Ketenagakerjaan yang memungkinkan peserta mengurus klaim secara online. Dengan sistem ini, proses pencairan dana seperti Jaminan Hari Tua (JHT) atau Jaminan Kematian (JKM) bisa dilakukan tanpa kontak fisik.

Keberadaan Lapak Asik memudahkan peserta karena seluruh proses dilakukan dari rumah, mulai dari pengajuan hingga verifikasi. Hal ini tentu menghemat waktu sekaligus menghindari antrean panjang di kantor layanan.

Apa itu Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan?

Lapak Asik adalah singkatan dari Layanan Tanpa Kontak Fisik. Platform ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan secara daring.

Melalui Lapak Asik, peserta bisa mengajukan klaim JHT maupun JKM hanya dengan mengunggah dokumen dan mengikuti proses verifikasi secara online. Sistem ini juga sudah terintegrasi sehingga peserta akan mendapatkan jadwal layanan secara pasti.

Fungsi Utama Lapak Asik

Layanan ini memiliki beberapa fungsi penting yang membuatnya banyak diminati: