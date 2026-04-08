Mensesneg Prasetyo Tegaskan Belum Ada Pembahasan 'Reshuffle' maupun Pemotongan Gaji Menteri/Anggota DPR

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Ferlynda Putri/Jawa Pos)
JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai rencana perombakan kabinet (reshuffle) maupun pemotongan gaji menteri dan anggota DPR.
"Belum, belum sampai dibahas," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Rabu (8/4).
Prasetyo memastikan belum terdapat rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Belum ada," tegasnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa evaluasi merupakan proses rutin untuk memastikan para pembantu Presiden menjalankan tugas sesuai arahan dan target pemerintah.
"Dalam berbagai kesempatan selalu kami sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah ada evaluasi terhadap kinerja kabinet, tentu itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu tentu terjadi evaluasi," kata Prasetyo.
Namun demikian, Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi kinerja tidak selalu akan berujung pada pergantian jabatan menteri. "Bukan berarti kemudian langsung dimaknai bahwa setiap evaluasi itu akan selalu kemudian berujung dengan terjadinya pergantian. Tidak seperti itu juga," imbuhnya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian