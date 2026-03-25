Nanda Prayoga
25 Maret 2026, 20.03 WIB

Perang AS-Israel vs Iran Picu Krisis, Korea Selatan Mulai Hemat Energi

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung berbicara saat konferensi pers di Cheong Wa Dae (Blue House)

JawaPos.com - Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyerukan kampanye penghematan energi nasional akibat risiko terhadap pasokan minyak dan gas akibat perang Israel-Amerika Serikat (AS) melawan Iran. Dia mengatakan bahwa lembaga publik akan mengurangi penggunaan mobil penumpang.

Sementara itu, Menteri Energi Kim Sung-whan mengatakan dalam rapat Kabinet bahwa pembatasan kendaraan sektor swasta bersifat sukarela untuk saat ini. Namun, dapat ditinjau kembali jika tingkat kewaspadaan energi meningkat.

Bahkan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menerapkan 12 praktik hemat energi seperti mandi lebih singkat, mengisi daya ponsel dan kendaraan listrik di siang hari, serta menggunakan mesin cuci dan penyedot debu di akhir pekan.

Seperti dilansir dari Reuters, pemerintah Korsel pun akan meminta 50 bisnis minyak terbesar untuk mengurangi penggunaan, serta mendorong pengaturan jam perjalanan yang berbeda-beda serta langkah-langkah konservasi lainnya.

Kim juga mengatakan Seoul akan menghidupkan kembali lima reaktor nuklir pada Mei, melonggarkan pembatasan pada pembangkit listrik tenaga batu bara dan memperluas energi terbarukan. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang pada LNG, dan dapat memperpanjang masa pakai tiga pembangkit listrik tenaga batu bara yang dijadwalkan akan ditutup tahun ini.

Penyesuaian bauran energi ini diharapkan dapat menghemat hingga 14.000 ton, atau hingga 20 persen dari konsumsi LNG harian rata-rata Korea Selatan sebesar 69.000 ton untuk pembangkit listrik.

Sementara itu, HD Hyundai, telah memperkenalkan langkah-langkah penghematan energi di seluruh anak perusahaannya seperti HD Hyundai Heavy, dan HD Hyundai Oilbank, termasuk pembatasan kendaraan secara sukarela, pengurangan penggunaan plastik, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan listrik seperti mematikan lampu, kata seorang pejabat perusahaan.

Korea Selatan juga berencana untuk menyusun anggaran tambahan sebesar USD 16,6 miliar sesegera mungkin, yang dapat mencakup voucher tunai untuk konsumen dan dukungan keuangan untuk perusahaan, di tengah meningkatnya pembicaraan stimulus oleh negara-negara lain.

"Saat ini, yang terpenting bukanlah menghemat keuangan pemerintah, tetapi menyalurkan dana dengan cepat dan efektif ke tempat yang paling dibutuhkan," kata Lee dalam rapat Kabinet.

Di sisi lain, serangan AS-Israel yang sedang berlangsung terhadap Iran dan pembalasan Teheran telah menyebabkan gangguan serius pada pasar energi global, yang mengakibatkan lalu lintas kapal tanker melalui Selat Hormuz hampir terhenti.

Korea Selatan sendiri mengimpor sekitar 70 persen minyak mentah melalui Selat Hormuz. Kini, negara ini menghadapi krisis energi yang mengancam meskipun memiliki sekitar 190 juta barel cadangan minyak, 100 juta barel oleh pemerintah dan 90 juta oleh perusahaan swasta.

Meskipun standar dari Badan Energi Internasional (IEA) menunjukkan cadangan dapat bertahan selama 208 hari, para pejabat mencatat bahwa angka ini tidak termasuk penggunaan seperti ekspor petrokimia, sehingga cadangan sebenarnya jauh lebih pendek.

Berdasarkan tingkat konsumsi harian sebesar 2,9 juta barel pada tahun 2024 menurut data Perusahaan Minyak Nasional Korea, para analis mengatakan cadangan tersebut mungkin tidak akan bertahan selama dua bulan. Pemerintah telah mengamankan janji dari UEA untuk 24 juta barel minyak, tetapi waktu pengirimannya masih belum jelas.

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Selat Hormuz Tersandera Perang AS-Israel Vs Iran, Inggris Usulkan Gelar KTT Bahas Keselamatan Pelayaran - Image
Energi

Selat Hormuz Tersandera Perang AS-Israel Vs Iran, Inggris Usulkan Gelar KTT Bahas Keselamatan Pelayaran

25 Maret 2026, 18.41 WIB

Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika Diserang, Balas Ultimatum Trump dengan Target Infrastruktur AS - Image
Internasional

Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika Diserang, Balas Ultimatum Trump dengan Target Infrastruktur AS

23 Maret 2026, 21.17 WIB

Sekjen NATO Sebut Ada 22 Negara Rundingkan Upaya Pengamanan Selat Hormuz - Image
Internasional

Sekjen NATO Sebut Ada 22 Negara Rundingkan Upaya Pengamanan Selat Hormuz

23 Maret 2026, 20.50 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

