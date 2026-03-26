Nanda Prayoga
26 Maret 2026, 18.25 WIB

13 Negara Terdampak Lonjakan Harga BBM Global efek Perang Iran vs AS-Israel, Indonesia Masuk atau Tidak?

Selat Hormuz adalah salah satu jalur perdagangan minyak utama dunia, yang ditutup buntut perang antara AS-Israel melawan Iran. Penutupan Selat Hormuz diperkirakan bakal mengerek harga minyak dunia. (Google Maps)

JawaPos.com - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di berbagai negara menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel.

Ketegangan geopolitik ini berdampak langsung pada pasokan energi global, dan mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berimbas pada harga BBM di banyak negara.

Sejumlah negara bahkan harus mengambil langkah cepat. Mulai dari penyesuaian harga hingga perubahan kebijakan energi, demi menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya dirasakan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga merembet ke Amerika Utara, Eropa, hingga Afrika.

Kenaikan harga BBM ini terjadi dengan variasi yang cukup signifikan, mulai dari belasan persen hingga lebih dari dua kali lipat dalam waktu singkat.

Berikut daftar negara yang mengalami lonjakan harga BBM akibat situasi tersebut:

1. Amerika Serikat

Seperti dikutip dari CNBC, harga diesel di AS meningkat sekitar 40 persen dan mencapai level tertinggi sejak 2022, dengan kisaran harga sekitar Rp 89 ribu per galon.

2. Kamboja

Seperti dilansir dari Cambodia Ness, sejak 17 Maret harga bensin reguler di Kamboja naik menjadi sekitar 5.500 riel per liter atau meningkat 5,7 persen dalam periode tiga hari terakhir.

Secara keseluruhan sejak awal konflik, harga bensin telah melonjak 42,8 persen, sementara diesel naik hingga 70 persen.

3. Singapura

Perusahaan energi seperti Shell dan Esso menaikkan harga diesel sekitar 20 sen menjadi hampir USD 3,93 per liter pada 24 Maret.

Bahkan, harga diesel kini hampir menyamai bensin oktan 98 dan lebih mahal dibandingkan bensin oktan 95 di sejumlah SPBU.

4. Kanada

Seperti dilansir dari CBC News, di provinsi Newfoundland dan Labrador, harga bensin naik hingga 7,9 sen per liter dalam sehari dan menembus USD 2 per liter.

Sementara itu, harga diesel dan bahan bakar lainnya turut naik antara 10 hingga 13 sen per liter.

