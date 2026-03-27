Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
27 Maret 2026, 20.36 WIB

50 Persen Bensin dan 70 Persen LPG Impor dari Timur Tengah, Bahlil Perintahkan Cari Alternatif

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)

JawaPos.com - Eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran melawan Israel-Amerika Serikat (AS) memberikan goncangan tersendiri bagi kebutuhan energi tanah air. Sebab, Indonesia masih memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin masih mengalami ketergantungan akan impor dengan angka 50 persen, meskipun sebagian telah bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri.

“BBM berbentuk bensin sebagian 50 persen kita masih impor, sebagian kita dalam negeri, tetapi kita sudah mencari alternatif-alternatifnya termasuk crude-nya,” kata Bahlil di Jawa Tengah, Kamis (26/3).

Sementara itu, kebutuhan impor akan LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga signifikan dengan angka sekitar 70 persen. Meski begitu, Bahlil yakin kondisi ini akan teratasi.

LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70 persen dari total kebutuhan kita. Tapi saya yakinkan kepada Bapak/Ibu semua, insyaAllah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insyaAllah dalam kondisi yang baik,” jelasnya.

Di sisi lain, ia meminta dukungan dari masyarakat Indonesia untuk menggunakan energi dengan bijak dan hemat. Contohnya yakni penghematan saat menggunakan LPG untuk memasak agar gas tidak boros.

“Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya udah masak jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana. Kalau ini mampu kita lakukan bersama-sama, insyaallah energi kita ke depan akan semakin baik,” tukas dia.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah akan mencari sumber minyak dari sejumlah negara demi pasokan energi dalam negeri tetap stabil. Langkah ini sendiri merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden semalam memerintahkan kepada saya dan tim, untuk segera mencari pasokan-pasokan minyak kita, dari hampir semua negara," ucap Bahlil.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Gejolak Timur Tengah Picu Kekhawatiran Energi, Kompor Listrik Bersubsidi kembali Didorong Atasi Ketergantungan LPG - Image
Energi

Gejolak Timur Tengah Picu Kekhawatiran Energi, Kompor Listrik Bersubsidi kembali Didorong Atasi Ketergantungan LPG

27 Maret 2026, 19.40 WIB

Imbas Konflik AS-Iran, Bahlil Minta Masyarakat Hemat Gas LPG: Kalau Masakannya Sudah Matang, Jangan Boros Gas - Image
Energi

Imbas Konflik AS-Iran, Bahlil Minta Masyarakat Hemat Gas LPG: Kalau Masakannya Sudah Matang, Jangan Boros Gas

27 Maret 2026, 17.47 WIB

Kurangi Impor BBM dan LPG, IESR Dorong Elektrifikasi Transportasi dan Rumah Tangga - Image
Energi

Kurangi Impor BBM dan LPG, IESR Dorong Elektrifikasi Transportasi dan Rumah Tangga

26 Maret 2026, 23.47 WIB

Terpopuler

1

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

2

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

3

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

4

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

5

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

6

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

7

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

8

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

9

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

10

Jelang Muktamar PBNU Ke-35, Gus Salam Tekankan Momentum Kelola Organisasi Secara Bijaksana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore