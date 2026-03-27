Dimas Choirul
28 Maret 2026, 00.40 WIB

Ketergantungan Impor Energi Masih Tinggi, Menteri ESDM Bahlil: LPG Tembus 70 Persen

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (YouTube Kementerian ESDM)

 
JawaPos.com - Di tengah klaim pasokan energi aman, pemerintah mengakui ketergantungan Indonesia terhadap impor masih cukup besar, terutama untuk LPG dan BBM jenis tertentu.
 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen kebutuhan LPG nasional masih berasal dari impor.
 
"LPG kita masih impor kurang lebih sekitar 70 persen dari total kebutuhan kita," ungkap Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (26/3).
 
Tak hanya LPG, kebutuhan bensin juga masih bergantung pada pasar global. Sekitar 50 persen pasokan masih diimpor, sebagaian lainnya dipenuhi dari produksi dalam negeri.
 
 
Meski demikian, pemerintah mengklaim telah berhasil mengurangi ketergantungan pada solar impor.
 
“Solar kita insyaallah tidak lagi kita lakukan impor, jadi clear,” kata Bahlil.
 
Lebih lanjut, Bahlil mengakui persoalan lain muncul dari sisi sumber pasokan minyak mentah. Sebelumnya, sekitar 20 persen crude Indonesia berasal dari Selat Hormuz—jalur vital yang kini rawan konflik.
 
“Sekarang kita sudah switch ke tempat lain dan pasokannya sekarang insyaallah udah mulai membaik. Jadi mohon doanya saja. Insyaallah clear-lah, gitu ya," tandasnya.
 
Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Eskalasi Konflik di Timur Tengah Picu Krisis, INDEF Usul Bioetanol hingga Energi Terbarukan Jadi Solusi - Image
Energi

Eskalasi Konflik di Timur Tengah Picu Krisis, INDEF Usul Bioetanol hingga Energi Terbarukan Jadi Solusi

27 Maret 2026, 23.30 WIB

Krisis Energi Kuba Kian Parah Pasca Embargo AS, PBB Siapkan Bantuan Darurat - Image
Energi

Krisis Energi Kuba Kian Parah Pasca Embargo AS, PBB Siapkan Bantuan Darurat

27 Maret 2026, 20.36 WIB

5 Negara Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Iran vs Israel-AS, Listrik di Kuba Padam Total - Image
Internasional

5 Negara Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Iran vs Israel-AS, Listrik di Kuba Padam Total

27 Maret 2026, 20.28 WIB

Terpopuler

1

DPRD Surabaya Dorong Transformasi Digital PJU, Target 10.000 Titik Baru pada 2026

2

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

3

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

4

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

5

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

6

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

7

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

8

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

9

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

10

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

