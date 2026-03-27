7 Hal yang Dirahasiakan oleh Orang-orang yang Menghargai Harga Diri Mereka, Menurut Pandangan Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, tidak semua hal perlu dibagikan kepada orang lain. Ada batasan-batasan tertentu yang secara sadar dijaga oleh individu yang memiliki harga diri tinggi.

Mereka bukan pribadi yang tertutup atau sulit dipercaya, tetapi justru memahami bahwa menjaga privasi adalah bagian penting dari kesehatan mental dan keseimbangan emosional.

Sering kali, orang dengan harga diri yang kuat tidak merasa perlu membuka seluruh aspek hidupnya kepada publik.

Mereka tahu mana yang layak dibagikan dan mana yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri. Sikap ini bukan tanda menjauh dari orang lain, melainkan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.

Dalam perspektif psikologi, kemampuan menjaga batasan pribadi (personal boundaries) adalah ciri utama individu yang memiliki self-esteem yang sehat. Mereka tidak mencari validasi dari luar, melainkan membangun rasa percaya diri dari dalam.

Dirangkum dari laman Expert Editor, psikologi membagikan sudut pandang berbagai kebiasaan dan pola pikir orang-orang yang menghargai harga diri mereka, termasuk hal-hal yang sengaja mereka rahasiakan demi menjaga keseimbangan hidup.

Berikut ini adalah 7 hal yang biasanya dirahasiakan oleh orang-orang yang menghargai harga diri mereka menurut pandangan psikologi.

1. Rencana Besar yang Belum Terealisasi

Orang dengan harga diri tinggi cenderung tidak membicarakan rencana besar mereka sebelum benar-benar terwujud.

Mereka memahami bahwa terlalu banyak berbicara bisa mengurangi fokus dan membuka peluang penilaian negatif dari orang lain. Dengan menyimpannya, mereka bisa bekerja dengan lebih tenang dan terarah.

2. Masalah Pribadi yang Sensitif

Mereka tidak sembarangan membagikan masalah pribadi, terutama yang menyangkut hal emosional atau konflik dalam hidup.

Bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi mereka lebih selektif dalam memilih orang yang benar-benar bisa dipercaya. Ini membantu mereka menjaga stabilitas mental.

3. Pencapaian yang Bersifat Personal