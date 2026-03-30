Antara
30 Maret 2026, 17.25 WIB

AS Izinkan Kapal Tanker Rusia Kirim Minyak ke Kuba lewati Blokade

Presiden Donald Trump menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Putih, 17 Maret 2026. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Amerika Serikat mengizinkan kapal tanker Rusia mengirim minyak mentah ke Kuba di tengah blokade energi yang telah berlangsung selama berbulan-bulan terhadap negara di Karibia itu, New York Times (NYT) melaporkan pada Minggu (29/3). Kapal tanker yang membawa sekitar 730.000 barel minyak mentah itu diperkirakan akan berlabuh di terminal minyak Matanzas, Kuba, pada Selasa.

Laporan itu menyebutkan bahwa kiriman minyak tersebut dapat menopang kebutuhan energi Kuba selama beberapa pekan sebelum cadangan bahan bakarnya habis. Disebutkan pula, pasokan minyak itu juga akan mengurangi tekanan pada pemerintah Kuba, yang sedang menghadapi keruntuhan ekonomi.

Pada Januari, pemerintah AS memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba, sembari mengancam negara-negara yang mengirimkan bahan bakar ke negara itu.

Dalam salah satu insiden, AS bahkan mengusir kapal tanker yang menuju Kuba. Namun, dalam kasus terbaru ini, tidak ada perintah untuk menghentikan kapal tanker Rusia.

Menurut laporan NYT, Penjaga Pantai AS memiliki dua kapal patroli di perairan Kuba yang bisa mencegat kapal tanker Rusia, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Keputusan itu dinilai untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia, setidaknya untuk saat ini.

Blokade minyak AS telah memperparah kondisi Kuba, menyebabkan pemadaman listrik, kelangkaan bahan bakar, lonjakan harga, dan memburuknya layanan kesehatan. PBB telah mengkritik kebijakan AS itu dan menilai langkah tersebut menyebabkan krisis kemanusiaan di Kuba.

Di tengah situasi itu, Presiden AS Donald Trump dilaporkan ingin menggulingkan Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel. Trump bahkan mengatakan dirinya "mendapat kehormatan untuk menguasai Kuba" dan mengisyaratkan akan menggunakan kekuatan militer ke negara itu setelah perang melawan Iran.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menegaskan perlunya perubahan dalam sistem pemerintahan di Kuba sebagai bagian dari reformasi ekonomi. "Ekonomi Kuba perlu berubah, dan ekonomi mereka tak bisa berubah kecuali sistem pemerintahan mereka berubah," katanya dalam sebuah pernyataan.

Sementara itu, pemerintah Kuba menyatakan kesiapannya menghadapi Amerika Serikat.

"Militer kami selalu siap dan, sebenarnya, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan agresi militer," kata Wakil Menteri Luar Negeri Carlos Fernandez de Cossio kepada NBC News. Meski demikian, de Cossio mengungkapkan harapannya agar hal tersebut tidak terjadi.

Sumber: Anadolu

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Trump Sesumbar Akan Ambil Alih Kuba Setelah Perang Melawan Iran - Image
Internasional

Trump Sesumbar Akan Ambil Alih Kuba Setelah Perang Melawan Iran

29 Maret 2026, 21.24 WIB

Krisis Energi Kuba Kian Parah Pasca Embargo AS, PBB Siapkan Bantuan Darurat - Image
Energi

Krisis Energi Kuba Kian Parah Pasca Embargo AS, PBB Siapkan Bantuan Darurat

27 Maret 2026, 20.36 WIB

5 Negara Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Iran vs Israel-AS, Listrik di Kuba Padam Total - Image
Internasional

5 Negara Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Iran vs Israel-AS, Listrik di Kuba Padam Total

27 Maret 2026, 20.28 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

