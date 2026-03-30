Harga BBM Negara ASEAN Terbaru, Singapura Paling Mahal, Siapa Paling Murah?
Harga BBM di Vietnam mengalami beberapakali kenaikan akibat dampak perang. (Istimewa)
JawaPos.com - Harga bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Asia Tenggara kembali menjadi sorotan setelah penutupan Selat Hormuz memicu tekanan pada pasokan dan harga minyak global. Jalur vital distribusi energi dunia itu terganggu, membuat sejumlah negara di ASEAN harus menyesuaikan harga BBM di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Perbandingan terbaru menunjukkan disparitas harga yang cukup lebar. Malaysia dan Indonesia masih menjadi negara dengan harga relatif murah berkat kebijakan subsidi, sementara Thailand dan Vietnam berada di level menengah dengan harga yang mulai mengikuti mekanisme pasar.
Di sisi lain, Filipina cenderung lebih tinggi karena bergantung pada impor, sedangkan Singapura mencatatkan harga paling mahal di kawasan.
Berikut perbandingan harga BBM di negara-negara ASEAN!
Vietnam
- Bensin RON 95: 24.330 dong per liter (sekitar Rp15.678)
- E5 RON 92: 28.070 dong per liter (sekitar Rp18.088)
- Solar: 35.440 dong per liter (sekitar Rp22.840)
Thailand
- Gasohol E85 (campuran bensin–etanol): 24,79 baht per liter (sekitar Rp12.833)
- Gasohol E20: 28,05 baht per liter (sekitar Rp14.520)
- Gasohol 91: 32,68 baht per liter (sekitar Rp16.917)
- Gasohol 95: 33,05 baht per liter (sekitar Rp17.108)
- Bensin (petrol): 41,64 baht per liter (sekitar Rp21.559)
- Super Power Diesel: 44,64 baht per liter (sekitar Rp23.112)
- Super Power Gasohol 95: 42,04 baht per liter (sekitar Rp21.766)
Singapura
- Bensin RON 95: 2,91 dolar Singapura per liter (sekitar Rp28.359)
- Bensin RON 92: 2,88 dolar Singapura per liter (sekitar Rp37.964)
- Bensin RON 98: 3,42 dolar Singapura per liter (sekitar Rp45.082)
- Solar: 2,61 dolar Singapura per liter (sekitar Rp34.394)
Malaysia
- Bensin RON 97: 4,55 ringgit per liter (sekitar Rp19.199)
- Bensin RON 95: 1,99 ringgit per liter (sekitar Rp8.396)
- Solar: 4,72 ringgit per liter (sekitar Rp19.923)
Filipina
- Bensin RON 91: 56,65 peso per liter (sekitar Rp15.843)
- Bensin RON 95: 58,15 peso per liter (sekitar Rp16.263)
- Bensin RON 100: 67,99 peso per liter (sekitar Rp19.017)
- Solar: 56,74 peso per liter (sekitar Rp15.870)
Indonesia (Pertamina)
- Pertalite: Rp10.000 per liter
- Solar subsidi: Rp6.800 per liter
- Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter
- Pertamax Green (RON 95): Rp12.900 per liter
- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100 per liter
- Dexlite: Rp14.200 per liter
- Pertamina Dex: Rp14.500 per liter
