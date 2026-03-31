Panic Buying! Antrean Kendaraan Mengular di SPBU di Pesing Jakarta

JawaPos.com-Antrean kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat mengular pada Selasa sore, meski pemerintah sudah memastikan tak ada rencana kenaikan komoditas itu pada 1 April 2026.

Tampak di lokasi pada pukul 17.26 WIB, antrean kendaraan, terutama roda empat memanjang hingga ke badan jalan.

Bahkan, antrean roda empat membentuk hingga tiga baris menuju selang pengisian.

Kondisi itu membuat lalu lintas di depan SPBU macet cukup parah. Kendaraan-kendaraan yang melintas pun bersahutan membunyikan klakson.

Kemacetan itu juga diperparah karena kendaraan roda empat yang keluar dari area SPBU usai mengisi bahan bakar.

Masdayat (42), seorang sopir truk, mengaku telah mencari bahan bakar dari arah Kalideres.

Namun, sepanjang Jalan Daan Mogot ke arah Pesing, semua SPBU yang dilewatinya penuh dengan antrean kendaraan.