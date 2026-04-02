Harga Avtur Naik Gila-gilaan, Ada yang Tembus Rp 25 Ribu per Liter

JawaPos.com – PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga avtur untuk maskapai penerbangan domestik di seluruh bandara Indonesia selama periode 1–30 April 2026. Kenaikan ini terbilang signifikan, dengan rata-rata lonjakan mencapai Rp 9.895 per liter atau berkisar 64 hingga 73 persen dibandingkan harga Maret 2026.

Mengutip laman resmi My Pertamina, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, melonjak dari Rp 13.656 menjadi Rp 23.551 per liter, naik Rp 9.895 per liter atau sekitar 72,5 persen.

Kenaikan serupa juga terjadi di sejumlah bandara lain. Di Bandara Adisutjipto Yogyakarta dan Bandara Internasional Adi Sumarmo, harga avtur naik dari Rp 15.448 menjadi Rp 25.343 per liter. Harga tersebut tercatat naik Rp 9.895 per liter atau melonjak sekitar 64 persen.

Sementara itu, di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, harga naik dari Rp 14.880 menjadi Rp 24.775 per liter, naik Rp 9.895 per liter atau setara 66,5 persen. Di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, harga juga melonjak dari Rp 15.448 menjadi Rp 25.343 per liter atau naik Rp 9.895 per liter.

Kenaikan harga avtur juga merata di wilayah Sumatera. Di Bandara Hang Nadim Batam, harga naik dari Rp 13.791 menjadi Rp 22.707 per liter, atau naik Rp 8.916 per liter. Kemudian di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, harga melonjak dari Rp 15.470 menjadi Rp 25.365 per liter, atau naik Rp 9.895 per liter.

Adapun di Bandara Kualanamu Medan, harga avtur naik dari Rp 14.925 menjadi Rp 24.819 per liter, atau naik Rp 9.894 per liter. Sementara di Bandara Komodo Labuan Bajo, harga meningkat dari Rp 15.246 menjadi Rp 25.131 per liter, atau naik Rp 9.885 per liter.

Kenaikan juga terjadi di wilayah timur Indonesia. Di Bandara Domine Eduard Osok Papua Barat Daya, harga avtur naik dari Rp 15.626 menjadi Rp 25.521 per liter, atau naik Rp 9.895 per liter.

Adapun kenaikan tertinggi secara nominal terjadi di sejumlah bandara seperti Kuabang, Bandara Halmahera Utara, Bandara Mathilda Batlayeri Tanimbar, Bandara Singkawang, Bandara Pattimura Ambon, BandaraKarel Sadsuitubun Langgur, dan Bandara Sam Ratulangi Manado. Di bandara-bandara tersebut, harga avtur mencapai Rp 25.632 per liter dari sebelumnya Rp 15.737 per liter, atau naik Rp 9.895 per liter.