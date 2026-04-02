Diadaptasi dari Novel Best Seller, Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati Syuting Mulai 7 April 2026

JawaPos.com - Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang diadaptasi dari sebuah novel best seller karya Brian Khrisna telah berhasil merampungkan sesi big reading. Film tersebut akan segera memulai proses syuting pada 7 April 2026.

Menandai rampungnya praproduksi dan dimulainya proses syuting film ini, digelar sebuah acara syukuran sekaligus doa bersama, belum lama ini. Salah satu harapan terbesarnya adalah agar proses syuting diberikan kelancaran dan kemudahan tanpa ada rintangan berarti.

Film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati diperkuat oleh jajaran pemain yang sudah punya nama di industri perfilman Tanah Air. Para pemainnya juga merupakan perpaduan wajah-wajah segar dan aktor-aktris berpengalaman.

Hal itu dinilai sebagai sinyal kuat bahwa film ini menyasar berbagai kalangan, sekaligus menghadirkan karakter-karakter yang telah lama dinantikan oleh para pembaca novelnya.

Mereka adalah Chicco Kurniawan, Ence Bagus, Fajar Nugra, Tika Panggabean, Zulfa Maharani, Nita Gunawan, Benidictus Siregar, Teuku Rifnu Wikana, Alex Abad, Jourdy Pranata, Dewi Irawan, Jose Rizal Manua, Almanzo Konoralma, Dhika Kibo, Pangeran Lantang, Hian Tjen, Reza Andiryanto, Kevin Millenio, Fira Maringka, dan Femi Maringka.

“Saya percaya kekuatan cerita ini terletak pada karakter-karakternya. Oleh karena itu, kami menghadirkan perpaduan wajah-wajah segar dan aktor-aktris berpengalaman agar setiap tokoh terasa hidup dan dekat dengan penonton," kata Kuntz Agus selaku sutradara film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati.

Menurut dia, pemilihan para pemain dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan aspek representasi karakter dengan aktor yang dipilih.

"Masing-masing pemain dipilih karena mampu merepresentasikan karakter yang mereka mainkan dengan sangat kuat, sekaligus membuat film ini relevan untuk menjangkau berbagai kalangan,” katanya.