Abdul Rahman
02 April 2026, 16.58 WIB

Cerita Donny Alamsyah Pengalamannya Jalani Syuting Film The Hostage's Hero

Aktor Donny Alamsyah. (istimewa)

JawaPos.com - Donny Alamsyah menceritakan pengalamannya naik kapal fregat milik TNI Angkatan Laut ketika menjalani syuting film The Hostage's Hero. Aktor berusia 47 tahun itu mengakui pengalaman tersebut termasuk salah satu yang paling berkesan sepanjang menjalani syuting.

"Buat saya itu adalah sebuah pengalaman yang membanggakan sekaligus pengalaman berharga karena saya duduk dan mengomandani sebuah unit tempur besar dan dahsyat," kata Donny Alamsyah.

Dalam film The Hostage's Hero, Donny Alamsyah berperan sebagai Letkol Taufiq. Dia pun merasakan secara langsung bagaimana rasanya menjadi komando sebuah kapal perang yang harus mengusir perompak di laut.

Donny Alamsyah banyak belajar tentang kedisiplinan, strategi, hingga tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang komandan. Menurutnya, ketika bekerja, harus totalitas dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk tujuan membela bangsa dan negara.

"Komandan kapal tempur itu harus jadi orang terakhir. Mau kapal itu tenggelam sekalipun, kita nggak boleh tinggalin kapalnya. Semua keputusan ada di tangannya.Jadi, saya pelajari betul bagaimana kode-kode keputusan dan bahasa prajurit supaya bisa mendalami," ujar Donny Alamsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengungkapkan bahwa film The Hostage's Hero diadaptasi dari kisah nyata tentang pembebasan 36 sandera MT Pematang di Selat Malaka yang terjadi pada tahun 2004.

Peristiwa bersejarah tersebut menjadi pengingat historis bagaimana armada laut Indonesia memiliki peran strategis harus berjuang dengan segala keterbatasannya untuk menjaga perairan Tanah Air.

"Peran media film penting untuk menyebarluaskan sejarah dengan lebih fleksibel. Media film sangat efektif dalam mempublikasikan sejarah dan lebih mudah dipahami," ungkap Wira Hady.

Film The Hostage's Hero merupakan film drama aksi militer yang diangkat dari kisah nyata operasi pembebasan sandera di Selat Malaka pada tahun 2004 silam.

Artikel Terkait
Film Scandal akan dibintangi Byun Yo Han hingga Kim Jun Han, Bagaimana Kisahnya? - Image
Entertainment

Film Scandal akan dibintangi Byun Yo Han hingga Kim Jun Han, Bagaimana Kisahnya?

02 April 2026, 14.09 WIB

Film Hostage’s Hero Angkat Kisah Nyata Pembebasan 36 Sandera di Kapal Perang KRI Karel Satsuitubun-356 - Image
Music & Movie

Film Hostage’s Hero Angkat Kisah Nyata Pembebasan 36 Sandera di Kapal Perang KRI Karel Satsuitubun-356

02 April 2026, 05.24 WIB

Autopsy Hadirkan Pendekatan Forensik, Buka Arah Baru Film Investigatif Indonesia - Image
Entertainment

Autopsy Hadirkan Pendekatan Forensik, Buka Arah Baru Film Investigatif Indonesia

01 April 2026, 20.55 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

