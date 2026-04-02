Cerita Donny Alamsyah Pengalamannya Jalani Syuting Film The Hostage's Hero

JawaPos.com - Donny Alamsyah menceritakan pengalamannya naik kapal fregat milik TNI Angkatan Laut ketika menjalani syuting film The Hostage's Hero. Aktor berusia 47 tahun itu mengakui pengalaman tersebut termasuk salah satu yang paling berkesan sepanjang menjalani syuting.

"Buat saya itu adalah sebuah pengalaman yang membanggakan sekaligus pengalaman berharga karena saya duduk dan mengomandani sebuah unit tempur besar dan dahsyat," kata Donny Alamsyah.

Dalam film The Hostage's Hero, Donny Alamsyah berperan sebagai Letkol Taufiq. Dia pun merasakan secara langsung bagaimana rasanya menjadi komando sebuah kapal perang yang harus mengusir perompak di laut.

Donny Alamsyah banyak belajar tentang kedisiplinan, strategi, hingga tanggung jawab besar yang diemban oleh seorang komandan. Menurutnya, ketika bekerja, harus totalitas dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk tujuan membela bangsa dan negara.

"Komandan kapal tempur itu harus jadi orang terakhir. Mau kapal itu tenggelam sekalipun, kita nggak boleh tinggalin kapalnya. Semua keputusan ada di tangannya.Jadi, saya pelajari betul bagaimana kode-kode keputusan dan bahasa prajurit supaya bisa mendalami," ujar Donny Alamsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana mengungkapkan bahwa film The Hostage's Hero diadaptasi dari kisah nyata tentang pembebasan 36 sandera MT Pematang di Selat Malaka yang terjadi pada tahun 2004.

Peristiwa bersejarah tersebut menjadi pengingat historis bagaimana armada laut Indonesia memiliki peran strategis harus berjuang dengan segala keterbatasannya untuk menjaga perairan Tanah Air.

"Peran media film penting untuk menyebarluaskan sejarah dengan lebih fleksibel. Media film sangat efektif dalam mempublikasikan sejarah dan lebih mudah dipahami," ungkap Wira Hady.