Aulia Ramadhani
02 April 2026, 14.09 WIB

Film Scandal akan dibintangi Byun Yo Han hingga Kim Jun Han, Bagaimana Kisahnya?

Pemeran Film Scandal. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Jadi drama Korea menarik, Byun Yo Han, Esom, Kim Jun Han, dan Kim Jong Soo akan beradu akting dalam film baru, berjudul Scandal

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/4), distributor film mengumumkan, “Film ‘Scandal’ (judul sementara) telah menyatukan para pemain hebat termasuk Byun Yo Han, Esom, Kim Jun Han, dan Kim Jong Soo.”

“Nantinya para aktor, yang telah memulai syuting, menunjukkan ketegangan yang intens dan keterlibatan penuh sejak adegan pertama mereka bersama,” tambahnya

Menariknya, drama ini mengisahkan keluarga Yedong Kwon, yang telah menjalankan bisnis ilegal berbahaya selama beberapa generasi.

Namun setelah cucu tertua dari putra kedua meninggal, kekacauan terjadi ketika anggota keluarga bersaing untuk posisi pewaris berikutnya.

Jadi perhatian, Byun Yo Han berperan sebagai Park Ki Tae, yang telah lama mengelola urusan sehari-hari keluarga Yedong Kwon.

Ternyata sejak kecil, ia telah berbagi setiap kesulitan dengan Kwon Do Young (Kim Jun Han), setelah ayah Do Young meninggal, Ki Tae turun tangan untuk memastikan temannya dapat sepenuhnya mewarisi posisi pewaris.

Makin menarik, Esom memerankan Kwon So Hyun, putri sulung yang pindah ke Seoul untuk melarikan diri dari keluarganya, setelah kembali ke rumah tangga Kwon, ia merasakan perubahan suasana keluarga

Kemudian Kwon Do Young (Kim Jun Han), cucu tertua dari keluarga Yedong Kwon, ia bergantung pada temannya Ki Tae dan adik perempuannya So Hyun sambil diam-diam menyimpan ambisi untuk menjadi seorang pengusaha.

Akan ada Kim Jong Soo memerankan Kwon Byung Ryeol, paman yang menginginkan posisi pewaris, menambah ketegangan dalam cerita.

