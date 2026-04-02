Pemeran True Beauty Seo Hye Won Baru Telah Gelar Pernikahan, Agensi Angkat Bicara

JawaPos.com - Aktris Korea pemeran drama True Beauty, Seo Hye Won kabarnya telah menikah dengan suaminya yang bukan selebritas awal tahun ini.

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/4), kabar ini menjadi perbincangan hangat dikalangan media dan penggemar menyambut antusias

Pada 1 April, MK Sports melaporkan bahwa aktris tersebut diam-diam menikah dalam upacara pribadi awal tahun ini yang hanya dihadiri oleh kedua keluarga.

Sang aktris berbagi, “Saya telah mendapatkan pasangan berharga yang dengannya, aku berjanji untuk berbagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri.”

Tak lama agensinya mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan, “Seo Hye Won menikah awal tahun ini.”

“Mereka tak melalui pernikahan formal, namun pasangan tersebut mengadakan pertemuan kecil hanya dengan keluarga,” tulisnya

Sang aktris diketahui lahir 4 November 1993, ia telah dikenal karena perannya dalam Cheongdam-dong Alice (2012–2013).

Ia juga berperan di Welcome 2 Life (2019), True Beauty, Nevertheless (2021) dengan karakternya Jang Se-young

Karakternya di Business Proposal (2022) sebagai Jo Yoo-jung juga memikat perhatian dan diakui penggemar