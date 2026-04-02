Aulia Ramadhani
02 April 2026, 13.59 WIB

Pemeran True Beauty Seo Hye Won Baru Telah Gelar Pernikahan, Agensi Angkat Bicara

Seo Hye Won. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Aktris Korea pemeran drama True Beauty, Seo Hye Won kabarnya telah menikah dengan suaminya yang bukan selebritas awal tahun ini.

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/4), kabar ini menjadi perbincangan hangat dikalangan media dan penggemar menyambut antusias

Pada 1 April, MK Sports melaporkan bahwa aktris tersebut diam-diam menikah dalam upacara pribadi awal tahun ini yang hanya dihadiri oleh kedua keluarga.

Sang aktris berbagi, “Saya telah mendapatkan pasangan berharga yang dengannya, aku berjanji untuk berbagi hidup bersama sebagai pasangan suami istri.”

Tak lama agensinya mengkonfirmasi berita tersebut, menyatakan, “Seo Hye Won menikah awal tahun ini.”

“Mereka tak melalui pernikahan formal, namun pasangan tersebut mengadakan pertemuan kecil hanya dengan keluarga,” tulisnya

Sang aktris diketahui lahir 4 November 1993, ia telah dikenal karena perannya dalam Cheongdam-dong Alice (2012–2013).

Ia juga berperan di Welcome 2 Life (2019), True Beauty, Nevertheless (2021) dengan karakternya Jang Se-young

Karakternya di Business Proposal (2022) sebagai Jo Yoo-jung juga memikat perhatian dan diakui penggemar

Tak sampai disitu, ia juga membuktikan aktingnya di drama Alchemy of Souls dengan karakternya sebagai So-yi

Artikel Terkait

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

