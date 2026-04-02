Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Banjar Kamis 2 April 2026

ilustrasi Jadwal Shalat.
JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ketentuan.
Dengan adanya panduan waktu yang akurat, setiap muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melewatkan kewajiban shalat lima waktu.
Berikut ini adalah jadwal shalat untuk wilayah Banjar pada Kamis, 2 April 2026 yang dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI.
Imsak: 04.24 WIB
Subuh: 04.34 WIB
Terbit: 05.45 WIB
Dhuha: 06.13 WIB
Zuhur: 11.53 WIB
Asar: 15.09 WIB
Magrib: 17.53 WIB