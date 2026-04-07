Sischa Widya Maharani
07 April 2026, 22.08 WIB

Mendadak Menikah! Tiffany Young Ungkap Alasan di Baliknya

Tiffany Young diundang dalam acara JTBC Please Take Care of My Refrigerator. (Naver)

 
JawaPos.com - Baru-baru ini Tiffany Young membagikan kisah pribadinya mengenai pernikahannya yang mengejutkan banyak orang. 
 
Ia juga mengungkap alasan di balik keputusannya melewatkan resepsi dan memilih langsung mendaftarkan pernikahan.
 
Cerita ini disampaikan saat ia tampil dalam acara variety JTBC Please Take Care of My Refrigerator bersama Hyoyeon.
 
Dalam acara tersebut, Hyoyeon mengaku sangat terkejut dengan kabar pernikahan Tiffany. 
 
Menurut Hyoyeon, Tiffany dikenal sebagai sosok yang sangat serius dalam karirnya sehingga banyak yang mengira ia akan lebih memilih pekerjaan dibandingkan kehidupan asmara.
 
Namun, istri Yo Han tersebut justru menunjukkan sisi berbeda. Ia mengungkap bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang ingin ia cintai dan bersama dalam hidupnya.
 
“Aku ingin segera menjadi pasangan yang menikah secara sah agar kami bisa bersama,” ujar sang idol yang dikutip dari Naver.
 
Ia juga menjelaskan alasan utama tidak menggelar upacara pernikahan. Bagi Tiffany, waktu yang dihabiskan bersama pasangan setiap hari jauh lebih penting dibandingkan resepsi.
 
"Upacara pernikahan itu penting, tetapi waktu yang dihabiskan bersama setiap hari lebih penting," terang member SNSD atau biasa disebut dengan Girls Generation.
 
Diketahui, Tiffany resmi menikah dengan Byun Yo Han pada 27 Februari setelah menjalin hubungan sejak proyek drama Uncle Samsik pada tahun 2024.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
5 Zodiak Ini Cenderung Menikah di Usia Tua Namun Hidupnya Lebih Bahagia - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Cenderung Menikah di Usia Tua Namun Hidupnya Lebih Bahagia

03 April 2026, 01.41 WIB

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

01 April 2026, 16.44 WIB

9 Tanda Pria yang Sudah Menikah, Tapi Tidak Bahagia dan Kesepian Menurut Psikologi - Image
Zodiak

9 Tanda Pria yang Sudah Menikah, Tapi Tidak Bahagia dan Kesepian Menurut Psikologi

31 Maret 2026, 19.27 WIB

Terpopuler

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo - Image
1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

3

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

6

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

7

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

8

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

9

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

10

8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

