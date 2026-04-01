Taufiq Ardyansyah
01 April 2026, 20.55 WIB

Autopsy Hadirkan Pendekatan Forensik, Buka Arah Baru Film Investigatif Indonesia

Film thriller investigatif Autopsy: Dead Body Can Talk yang mengangkat dunia forensik sebagai pusat cerita. (Istimewa)

JawaPos.com–Industri perfilman nasional kembali menghadirkan gebrakan baru lewat. Diperkenalkan bertepatan dengan momentum Hari Film Indonesia, karya ini menawarkan perspektif segar dalam pengembangan narasi di layar lebar Tanah Air.

Berbeda dari film kebanyakan, Autopsy membangun alur dari proses ilmiah dalam mengungkap fakta melalui tubuh korban. Di ruang otopsi, setiap luka, jaringan, hingga detail fisik menjadi petunjuk penting untuk merangkai kebenaran yang tersembunyi.

Film bergenre thriller investigatif ini tidak hanya menonjolkan sisi dramatik, tetapi juga membawa pendekatan edukatif. Proses otopsi digambarkan sebagai bagian krusial dalam penegakan hukum, sekaligus sarana ilmiah untuk mengungkap penyebab kematian secara objektif.

Pendekatan realistis menjadi kekuatan utama. Terinspirasi dari praktik nyata dunia forensik melalui perspektif Sumy Hastry Purwanti, proses produksi dilakukan dengan riset mendalam. Mulai dari identifikasi luka hingga analisis medis, semua disajikan secara profesional dan berbasis kaidah ilmiah.

Film ini diproduksi Karya Kreatif Utama sebagai upaya menghadirkan sinema yang tak hanya kuat secara cerita, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan relevansi sosial. Lebih dari sekadar hiburan, Autopsy: Dead Body Can Talk mengajak penonton memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dari kesaksian verbal.

Dalam banyak kasus, tubuh yang tak bernyawa justru menyimpan fakta paling jujur untuk membuka tabir peristiwa. Kehadiran film ini menjadi sinyal bahwa sinema Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih berani, berbasis riset, dan eksploratif dalam mengangkat tema yang sebelumnya jarang disentuh.

Film ini pun dinilai berpotensi membuka ruang baru bagi pengembangan film investigatif yang lebih tajam dan edukatif ke depan. Sutradara Ozan Ruz menyampaikan visinya terhadap film tersebut.

Autopsy adalah perjalanan menembus batas antara hidup dan mati, di mana tubuh menjadi saksi terakhir dari kebenaran yang tak bisa dikubur. Melalui visual yang intim dan atmosfer yang menekan, film ini mengajak penonton menyelami perjalanan Dr. Sumy Hastry dalam merangkai kebenaran hingga menyadari bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, dengan cara yang tak terduga,” ujar Ozan Ruz.

Film ini melibatkan AKBP Rina Sry Nirwana Tarigan sebagai Executive Producer. Sementara kursi produser Fariz Stanzah dan Marsa Moesa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Artikel Terkait
TNI AL Angkat Kisah Pembebasan Sandera MT Pematang ke dalam Film, Bisa Ditonton Mulai 2 April - Image
Music & Movie

TNI AL Angkat Kisah Pembebasan Sandera MT Pematang ke dalam Film, Bisa Ditonton Mulai 2 April

31 Maret 2026, 20.35 WIB

Usai Keliling ke Berbagai Festival Dunia, Film Yohanna Segera Tayang di Bioskop - Image
Music & Movie

Usai Keliling ke Berbagai Festival Dunia, Film Yohanna Segera Tayang di Bioskop

29 Maret 2026, 21.36 WIB

Tuai Perhatian, Jung Woo, Krystal, Shin Seung Ho, akan Beradu Akting dalam Film Jjanggu - Image
Music & Movie

Tuai Perhatian, Jung Woo, Krystal, Shin Seung Ho, akan Beradu Akting dalam Film Jjanggu

29 Maret 2026, 13.45 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

