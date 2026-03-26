Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
26 Maret 2026, 19.46 WIB

Ahn Hyo Seop dan Kim Bum akan Beradu Akting di Drama Sold Out on You

Ahn Hyo Seop, Chae Won Bin dan Kim Bum. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Aktor tampan asal Korea, Ahn Hyo Seop dan Kim Bum siap menghibur penggemar lewat drama Sold Out on You

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), mereka akan memperebutkan Chae Won Bin, dimana drama ini telah membagikan teaser

Bergenre romantic, drama ini mengisahkan Matthew Lee (Ahn Hyo Seop),juga dikenal sebagai Mechoori (Quail), seorang petani yang menjalankan banyak pekerjaan.

Kemudian akan ada Dam Ye Jin (diperankan Chae Won Bin), seorang pembawa acara top yang menderita insomnia parah.

Teaser telah dibagikan, menunjukkan Matthew Lee dan Dam Ye Jin saling menatap penuh kasih sayang seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih

Kisah romantis di antara keduanya seolah-olah hanya dengan bersama saja sudah membawa kebahagiaan murni, memicu kegembiraan.

Namun satu adegan menunjukkan keduanya terlibat dalam kontes tatapan intens, mengisyaratkan bahwa kesan pertama mereka benar-benar salah.

Mereka juga saling menyapa dengan kaku, bahkan tidak ingin menyebut nama satu sama lain, bertengkar setiap kali berinteraksi.

Terlihat juga Matthew Lee mengabaikan jabat tangan Dam Ye Jin, terus-menerus menghindarinya, dan membangun tembok dengan kata-kata seperti, "Aku tidak suka," atau "Tidak," membuat Dam Ye Jin bingung.

Cuplikan tersebut juga mengisyaratkan krisis dalam hubungan mereka dengan kedatangan Seo Eric (Kim Bum), yang memperkenalkan dirinya sebagai direktur eksekutif di Étoile, sebuah perusahaan kosmetik.

Ia mendekati Dam Ye Jin terlebih dahulu dan terlibat dalam percakapan dekat dengannya di depan Matthew Lee, kamu dapat menyaksikan Sold Out on You pada 22 April pukul 21.00 KST.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore