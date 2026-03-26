Aulia Ramadhani
26 Maret 2026, 19.48 WIB

Lama Tak Bermain Film, Jun Ji Hyun akan Jadi Pemeran Utama dalam Colony

Jun Ji Hyun. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Tahukah kamu, aktris ternama asal Korea Selatan, Jun Ji Hyun, kabarnya akan bermain dalam film baru berjudul Colony

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), ia siap menunjukkan aktingnya yang selalu menawan di setiap karakter yang ia mainkan

Menceritakan kisah misterius, film ini disutradarai oleh Yeon Sang Ho, dengan karya sebelumnya seperti Train to Busan dan Peninsula.

Nantinya Colony mengisahkan cerita yang terjadi ketika sebuah gedung diblokir karena virus yang tidak dikenal.

Kemudian, mereka yang terinfeksi berevolusi menjadi bentuk yang tidak terduga, dimana hal ini mengancam para penyintas.

Menariknya, aktris ternama Jun Ji Hyun berperan sebagai Kwon Se Jung, seorang ahli bioteknologi, dalam satu gambar, ia terlihat bergerak maju dengan ekspresi penuh tekad.

Kemudian di gambar lain, ia tampak membeku karena terkejut saat mengamati mereka yang terinfeksi, Kwon Se Jung juga gagal mendapatkan pengangkatan kembali sebagai profesor.

Nantinya ia juga terjebak di sebuah gedung tempat konferensi diadakan setelah pergi ke sana atas saran mantan suaminya, Han Gyu Sung (Go Soo), yang mencoba memperkenalkannya pada pekerjaan baru.

Dirinya yang menjadi ahli bioteknologi, harus berjuang untuk memimpin para penyintas melarikan diri dengan menganalisis perilaku dan pola evolusi dari mereka yang terinfeksi yang tidak dikenal.

Membintangi Colony, ia berbagi, "Saya sudah menjadi penggemar berat sutradara Yeon Sang Ho, dan yang terpenting, naskah  yang ditulis dengan baik terasa sangat menarik."

Kemudian sang sutradara yaitu Yeon Sang Ho memujinya, dengan mengatakan, "Kemampuannya untuk menghayati momen itu luar biasa,” saksikan Colony di bioskop pada bulan Mei.

