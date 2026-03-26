HomeEntertainment
Sischa Widya Maharani
26 Maret 2026, 19.51 WIB

Danielle Tanggapi Gugatan Rp 484 Miliar, Sebut ADOR Sengaja Perpanjang Gugatan

Danielle eks NewJeans angkat bicara soal gugatan ADOR. (X @NewJeans_twt)

JawaPos.com - Seiring gugatan ganti rugi sekitar Rp 484 Miliar yang diajukan ADOR ke mantan member NewJeans sampai Min Hee Jin, akhirnya pihak Danielle mengeluarkan pernyataan pertama mereka.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada 26 Maret 2026 di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, kuasa hukum Danielle menuding bahwa ADOR sengaja memperpanjang proses gugatan.

"Kami meminta agar tanggal sidang pendahuluan untuk kasus ini ditunda selama dua bulan tetapi tampaknya penggugat bermaksud untuk memperpanjang gugatan ini," tulisnya yang dikutip dari Spotv News.

Mereka menegaskan bahwa kondisi ini sangat merugikan Danielle, mengingat posisinya sebagai idol yang tengah berada di masa penting dalam karirnya.

“Terutama dari sudut pandang Daniel di antara para terdakwa, dia adalah seorang idola. Oleh karena itu, jika gugatan ini berlarut-larut, dia pasti akan menderita kerugian. Ini adalah periode paling gemilang dalam kariernya sebagai idola,” ungkap pihak Danielle.

Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan langkah ADOR yang turut menggugat anggota keluarga Danielle serta Min Hee Jin yang dinilai tidak terikat langsung dalam kontrak eksklusif sang idol.

Pihak Danielle sebelumnya bahkan telah mengajukan permintaan agar jadwal sidang ditunda selama dua bulan. 

Namun, mereka menilai justru pihak penggugat ingin membuat proses ini berjalan lebih panjang.

Karena itu, mereka meminta agar persidangan dilakukan secara cepat dan intensif, mengingat sebagian besar bukti dinilai sudah jelas.

Di sisi lain, gugatan ini sendiri berawal dari konflik besar antara ADOR dan NewJeans, yang juga melibatkan mantan CEO Min Hee Jin.

ADOR menilai bahwa Danielle dan Min memiliki tanggung jawab besar atas konflik internal yang menyebabkan terganggunya aktivitas grup.

Sebelumnya, pengadilan telah memutuskan bahwa kontrak eksklusif antara ADOR dan NewJeans tetap sah meski para member sempat mengklaim adanya pelanggaran kontrak.

Saat ini, kondisi grup pun masih terpecah. Beberapa anggota seperti Haerin, Hyein dan Hanni telah kembali beraktivitas bersama ADOR. Sementara Minji masih dalam tahap diskusi.

Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Kasus Makin Memanas, ADOR Tuntut Danielle dan Min Hee Jin Rp 484 Miliar - Image
Entertainment

Kasus Makin Memanas, ADOR Tuntut Danielle dan Min Hee Jin Rp 484 Miliar

26 Maret 2026, 00.08 WIB

Buntut Konflik Hukum, Konten Danielle di Platform Resmi Phoning Akan Dihapus - Image
Infotainment

Buntut Konflik Hukum, Konten Danielle di Platform Resmi Phoning Akan Dihapus

04 Maret 2026, 19.05 WIB

Tak Memiliki Kedekatan, Mengapa Penggemar NewJeans Meminta MrBeast Menyelamatkan Danielle? - Image
Infotainment

Tak Memiliki Kedekatan, Mengapa Penggemar NewJeans Meminta MrBeast Menyelamatkan Danielle?

07 Januari 2026, 22.30 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

