Danielle Tanggapi Gugatan Rp 484 Miliar, Sebut ADOR Sengaja Perpanjang Gugatan

JawaPos.com - Seiring gugatan ganti rugi sekitar Rp 484 Miliar yang diajukan ADOR ke mantan member NewJeans sampai Min Hee Jin, akhirnya pihak Danielle mengeluarkan pernyataan pertama mereka.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada 26 Maret 2026 di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, kuasa hukum Danielle menuding bahwa ADOR sengaja memperpanjang proses gugatan.

"Kami meminta agar tanggal sidang pendahuluan untuk kasus ini ditunda selama dua bulan tetapi tampaknya penggugat bermaksud untuk memperpanjang gugatan ini," tulisnya yang dikutip dari Spotv News.

Mereka menegaskan bahwa kondisi ini sangat merugikan Danielle, mengingat posisinya sebagai idol yang tengah berada di masa penting dalam karirnya.

“Terutama dari sudut pandang Daniel di antara para terdakwa, dia adalah seorang idola. Oleh karena itu, jika gugatan ini berlarut-larut, dia pasti akan menderita kerugian. Ini adalah periode paling gemilang dalam kariernya sebagai idola,” ungkap pihak Danielle.

Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan langkah ADOR yang turut menggugat anggota keluarga Danielle serta Min Hee Jin yang dinilai tidak terikat langsung dalam kontrak eksklusif sang idol.

Pihak Danielle sebelumnya bahkan telah mengajukan permintaan agar jadwal sidang ditunda selama dua bulan.

Namun, mereka menilai justru pihak penggugat ingin membuat proses ini berjalan lebih panjang.

Karena itu, mereka meminta agar persidangan dilakukan secara cepat dan intensif, mengingat sebagian besar bukti dinilai sudah jelas.

Di sisi lain, gugatan ini sendiri berawal dari konflik besar antara ADOR dan NewJeans, yang juga melibatkan mantan CEO Min Hee Jin.

ADOR menilai bahwa Danielle dan Min memiliki tanggung jawab besar atas konflik internal yang menyebabkan terganggunya aktivitas grup.

Sebelumnya, pengadilan telah memutuskan bahwa kontrak eksklusif antara ADOR dan NewJeans tetap sah meski para member sempat mengklaim adanya pelanggaran kontrak.