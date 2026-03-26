Aulia Ramadhani
26 Maret 2026, 19.49 WIB

Hadirkan Kisah Menegangkan, Lee Byung Hun, Han Ji Min, dan Lee Hee Joon akan Berperan di Drama The Koreans

Lee Byung Hun, Han Ji Min, dan Lee Hee Joon. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Menampilkan para aktor ternama, Lee Byung Hun, Han Ji Min, dan Lee Hee Joon akan main drama Korea  baru The Koreans

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), meski akan tayang di 2027 mendatang, nampaknya penggemar tak sabar menantikannya

Drama ini diadaptasi Korea yang sepenuhnya dirombak dan dilokalisasi dari The Americans, yang menggabungkan genre mata-mata dengan tema kepercayaan, cinta, dan kehidupan.

Mneceritakan kehidupan Seoul pada tahun 1990-an, cerita ini terungkap di kompleks apartemen kelas menengah, menangkap semangat era tersebut melalui berbagai karakter.

Nantinya drama ini menyoroti penceritaan emosional yang mudah dipahami, dan ketegangan yang mencekam.

Disutradarai oleh Ahn Gil Ho dari The Glory dan ditulis oleh Park Eun Kyo dari Made in Korea, drama ini telah dinanti

Nantinya aktor Lee Byung Hun yang akan memerankan Kim Myung Joon, seorang mata-mata elit Korea Utara, identitasnya disembunyikan saat tinggal di Korea Selatan selama lebih dari satu dekade.

Sebagai Yoon Hwa Kyung (Han Ji Min), merupakan seorang mata-mata Korea Utara yang menetap di Korea Selatan sebagai istri Kim Myung Joon

Selain itu, akan ada Lee Hee Joon memerankan Cha Ki Seok, seorang detektif kontra intelijen yang sebelumnya bekerja di bidang kejahatan kekerasan .

Namun ia harus  pindah ke sebelah rumah Kim Myung Joon dan Yoon Hwa Kyung, karakternya menambah ketegangan di samping kedua pemeran utama.

