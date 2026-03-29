Lisa BLACKPINK Berulang Tahun ke-29, Rekannya Jisoo, Jennie, dan Rosé Turut Mengucapkan

JawaPos.com - Baru saja berulang tahun, Lisa mendapat ucapan dari rekannya di grup BLACKPINK, Jennie, mengunggah foto mereka berdua yang melihat ke arah kamera

Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (29/3), sementara Lisa terlihat memeluk kakak perempuannya (eonnie) dan Jennie menulis, “happybirthdaylisaaaa wuvyouuumissssyou” (Selamat ulang tahun Lisa, sayang kamu, aku merindukanmu) dengan tiga emoji kue.

Penyanyi lagu ROCKSTAR ini merayakan ulang tahunnya pada 27 Maret 2026, dan anggota BLACKPINK lainnya ikut merayakannya

Kemudian anggota tertua, Jisoo, juga membagikan foto selfie mereka dari belakang panggung tur stadion mereka, menulis, "Selamat ulang tahun untuk bintang rock favoritku, LISA," dalam bahasa Korea

Kemudian Rosé, mengunggah beberapa foto hitam putih mereka berdua, yang tampaknya diambil di photobooth.

Ia terlihat menulis, "Hari ini ulang tahun lisapoop-ku satu-satunya, aku sangat mencintaimu, sayangku, (Kita tumbuh begitu cepat), selamat ulang tahun <3 aku mencintaimu, Lalisa."

Penyanyi Money yang berulang tahun itu juga membagikan ulang semua unggahan tersebut di akun Instagram-nya sendiri sebagai ucapan terima kasih kepada para anggotanya.

Telah melakukan debut aktingnya di The White Lotus Season 3, Lisa sedang mempersiapkan proyek akting Korea pertamanya.

Rencananya ia akan membintangi serial spin-off dari serial Chris Hemsworth, Extraction, bersama Ma Dong Seok (Don Lee) dan Lee Jin Wook, yaitu Extraction: Tygo.