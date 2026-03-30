Carmen dan Jiwoo Hearts2Hearts Hadiri Penandatanganan SM x UNICEF Korea Untuk Dukung Pendidikan dan Lingkungan Anak Indonesia

JawaPos.com - SM Entertainment kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial global. Kali ini, agensi tersebut bersama UNICEF Korea untuk mendukung kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Penandatanganan perjanjian dilakukan di kantor UNICEF Indonesia pada 27 Maret 2026. Acara ini turut dihadiri sejumlah perwakilan penting termasuk artis SM seperti Carmen dan Jiwoo Hearts2Hearts.

Kerja sama ini merupakan perpanjangan keempat antara SM dan UNICEF Korea. Kolaborasi yang telah berjalan selama beberapa tahun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam membantu anak-anak di berbagai negara berkembang.

Dengan perjanjian itu, SM Entertainment kembali menyalurkan kontribusi sosial untuk mendukung pendidikan anak perempuan serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan ramah.

Fokus utama adalah penyediaan fasilitas dasar di sekolah. Agensi Carmen akan membantu memasang toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin di puluhan sekolah di Indonesia hingga tahun 2028.

Selain itu, juga menargetkan peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan siswa serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

Tidak hanya infrastruktur, kerja sama ini juga mencakup edukasi kebersihan. Sekitar 45 sekolah akan mendapatkan program promosi perilaku hidup bersih dan sehat bagi siswa.

Pihak SM Entertainment menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang mereka dalam mendukung masa depan anak-anak.

"Saat kita memulai perjalanan baru untuk anak-anak Indonesia berdasarkan kepercayaan selama 10 tahun terakhir, kami berharap dapat mewujudkan mimpi dan harapan bagi lebih banyak anak lagi," ucap Choi Jeong Min CGO SM yang dikutip dari Daum.

Mereka juga menilai Indonesia sebagai salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam bidang pendidikan dan kesehatan.