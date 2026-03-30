Aulia Ramadhani
31 Maret 2026, 01.40 WIB

Selalu Kompak Meski Sudah Berpisah, Desta Rayakan Ultah Anaknya, Megumi, Bersama Natasha Rizki

Desta, Natasha Rizki, bersama ketiga anaknya.(Instagram @desta80s)

JawaPos.com – Meski sudah berpisah, Desta tetap merayakan ulang tahun anak perempuannya, Megumi, bersama mantan istrinya Natasha Rizki.

Momen bahagia dan mengharukan itu ia bagikan melalui Instagram pribadinya @desta80s

Dalam potret foto tersebut terlihat Desta, ketiga anaknya serta Natasha di depan kamera sedang tersenyum bahagia.

Kemudian nampak Natasha Rizki tampil anggun mengenakan Khimar berwarna coklat.

Sementara di momen mengharukan itu, Desta memilih mengenakan kemeja berwarna hijau botol.

Kemudian di caption Desta menulis pesan singkat, “25 Maret 2026, happy birthday ke 12, kepala suku trip strong, Megumi Arrawda Sachi.”

Sontak momen tersebut menuai perhatian penggemar yang langsung memenuhi kolom komentar

Megumi mukanya kak Desta versi cewek, cantik, lembut, barakallah fii umrik kakak Gumi,” @windapatty , ada juga yang menulis, “Pak Desta pinter ngambil hati anak-anak biar diijinin nikahin ibu mereka,” @heri.212

Ada juga rekan sesama artis juga menulis ucapan, “Temen pisces ku, selamat hari jadi ya nak,” @nirinazubir_

“Sudah gadis kak Megumi, sehat selalu, panjang umur dan tercapai cita-cita nya,” kata @fauzta.shop

Meski telah bercerai, kedua pasangan ini diketahui masih menjalin komunikasi yang baik dan tetap kompak menjadi ornag tua bagi anak-anaknya.

Natasha dikenal sebagai aktris asal Indonesia yang telah berperan dalam film Assalamualaikum Calon Imam (2018), Layla Majnun (2021) and Pretty Boys (2019).

