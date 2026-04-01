Tuai Sorotan, Namkoong Min dan Jaemin NCT Saling Dukung hingga Beri Hadiah

JawaPos.com – Memiliki kemiripan dari segi wajah, aktor Korea Namkoong Min dan Jaemin NCT menjadi sorotan media hingga pengemar

Dilansir dari Soompi, Rabu (1/4), semakin bersinar, keduanya akan terus saling mendukung dan memberikan karya terbaik

Kedua bintang ini tampil bersama di acara YouTube SELF-ON KODE setelah bertahun-tahun penggemar memperhatikan kemiripan yang luar biasa

Setelah acara tersebut, Namkoong Min mengirimkan truk kopi ke lokasi konser encore NCT DREAM ‘THE DREAM SHOW 4 : FUTURE THE DREAM.’

Pada 31 Maret, melalui Instagram Namkoong Min berbagi, bahwa Jaemin juga telah mengirimkan truk sate ayam ke lokasi syuting drama terbarunya ‘The Completion of Marriage’ (judul literal).

Terlihat Namkoong Min menulis, “Enak, sate ayam yang dibeli Jaemin,” spanduk truk makanan bertuliskan, “Restoran lezat NCT, silakan nikmati sate ayam dari Jaemin.”

“Mendukung Namkoong Min sunbae dan tim ‘The Completion of Marriage’,” dan “Silakan nikmati makanannya dan dapatkan kekuatan untuk syuting,” menarik perhatian penggemar

Bersinar di dunia akting, Namkoong Min saat ini sedang bersiap untuk membintangi drama KBS2 mendatang The Completion of Marriage.

Ceritanya menarik, drama ini bergenre thriller romantis yang mengikuti seorang pria yang, di ambang perceraian.