Resmi Berpisah, Kwon Eunbi Tinggalkan Woollim Entertainment Setelah Bertahun-Tahun

JawaPos.com - Kwon Eunbi resmi mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan Woollim Entertainment, menandai berakhirnya kerja sama yang telah berlangsung lama.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Woollim Entertainment pada 31 Maret 2026 melalui pernyataan resmi mereka.

"Halo, ini Woollim Entertainment. Kami ingin memberitahukan bahwa kontrak eksklusif kami dengan artis kami KWON EUNBl telah berakhir," tulis mereka yang dikutip dari Soompi.

Dalam pernyataan tersebut, agensi menjelaskan bahwa keputusan untuk mengakhiri kontrak diambil setelah melalui diskusi panjang dengan sang artis.

Kedua pihak sepakat untuk berpisah secara baik-baik dengan tetap menghormati pilihan masing-masing.

Woollim juga menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi Kwon Eunbi selama berada di bawah naungan mereka.

Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai artis yang menunjukkan kerja keras serta kemampuan yang konsisten di industri hiburan.

"Kami dengan tulus berterima kasih kepada KWON EUNBI atas kerja keras dan dedikasinya serta atas berbagai bakat yang telah ditunjukkannya selama bertahun-tahun," ucap agensi setelah menjalin hubungan dengan sang artis sampai di titik ini.

Sebagai idol, Kwon Eunbi telah membangun karakter kuat, baik melalui aktivitas grup maupun karir solonya. Ia dikenal karena kemampuan vokal yang stabil serta pesona panggung yang khas.