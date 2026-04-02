Meuthia Nabila
02 April 2026, 18.41 WIB

Soyou Sistar Mengungkap Rahasia Penurunan Berat Badan Hingga Mencapai 49 kg

Soyou mengungkap diet yang diterapkannya. (Instagram @soooo_you)

JawaPos.com - Soyou Sistar menarik perhatian karena tubuhnya yang langsing namun tetap bugar.
 
Pada 27 Maret, Soyou mengunggah video di Instagram pribadinya dengan latar di lokasi syuting iklan dengan keterangan, “Coba tebak apa yang aku rekam.” 
 
Dalam klip tersebut, Soyou tampak terlibat dalam pengambilan gambar untuk iklan dengan mengenakan pakaian merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya.
 
Sebelumnya, Soyou mengungkapkan bahwa ia telah menurunkan berat badan sekitar 20 kg dari 68 kg dan menjadi 49 kg. 
 
Dalam video tersebut, Soyou tidak hanya menampilkan sosok yang langsing, tetapi juga tubuh yang sehat, yang menuai kekaguman dari para penonton.
 
Sebelumnya pada tangga; 10 Maret, Soyou tampil di saluran YouTube alddal_cham, di mana ia membagikan metode penurunan berat badannya. 
 
“Setelah memulai diet rendah karbohidrat, tinggi lemak, keinginan makan aku berkurang banyak,” ungkap Soyou.
 
“Kali ini, aku benar-benar mengubah pola makan. Selama lebih dari setahun, aku makan apa saja saat berdiet, tetapi sekarang aku makan dengan sangat ketat.”
 
Diet rendah karbohidrat, tinggi lemak (low-carb, high-fat atau LCHF) adalah metode yang mengurangi asupan karbohidrat sambil meningkatkan konsumsi lemak, untuk mendorong penurunan berat badan. 
 
Dengan membatasi karbohidrat, sekresi insulin ditekan, mencegah penyimpanan lemak dan sebaliknya mendorong tubuh untuk menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. 
 
Dalam diet tinggi karbohidrat seperti yang umum di Korea Selatan, LCHF telah menarik perhatian sebagai strategi pengelolaan berat badan yang berpotensi efektif.
 
Dikutip dari Allkpop, beberapa ahli memperingatkan terhadap efek penurunan berat badan awal dari diet ini. 
 
Pada tanggal 30 Maret, New York Post melaporkan bahwa penurunan berat badan awal dari diet LCHF, kemungkinan disebabkan oleh hilangnya cairan akibat pengurangan asupan karbohidrat, bukan karena pengurangan lemak yang sebenarnya.
 
Seorang ahli menjelaskan, “Sebagian besar berat badan yang hilang di awal adalah air, bukan lemak.” 
 
Ahli tersebut memperingatkan, bahwa orang tidak boleh salah mengira ini sebagai penurunan lemak yang sebenarnya, atau memaksakan diri terlalu keras dengan diet ini. 
 
Kehilangan air tubuh yang cepat dapat menyebabkan efek samping serius, termasuk kehilangan massa otot, metabolisme yang melambat, penurunan tingkat energi, dan peningkatan berat badan kembali, sehingga memerlukan kehati-hatian ekstra.
