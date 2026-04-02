Rabbany Wanadriani
03 April 2026, 02.44 WIB

Tayang Akhir April 2026, Wanna One Reunian Lewat Program Baru “WANNAONEGO”

ilustrasi Wanna One. (YouTube/Mnet K-POP)

JawaPos.com – Grup proyek K-pop Wanna One akan reuni untuk sebuah variety show baru bertajuk “WANNAONEGO”.

Adapun akun YouTube Mnet merilis video berdurasi 3:45 menit pada Rabu (1/4) lalu, mengumumkan bahwa program tersebut akan tayang perdana 28 April 2026 mendatang.

Sebelum penayangan resmi, grup ini akan mengadakan acara temu penggemar secara langsung pada 6 April di Seoul, Korea Selatan.

Penyelenggara menyiapkan acara tersebut untuk mengumumkan dimulainya program dan memungkinkan para anggota terhubung kembali dengan para penggemar alias Wannable.

Wanna One debut pada tahun 2017 dengan mini album “1x1=1(To Be One) lewat title “Energetic”.

Mereka pun langsung menjual habis tiket konser Gocheok Sky Dome, arena dalam ruangan terbesar di Korsel, menjual 1 juta kopi album debut, dan menyabet berbagai penghargaan besar.

Setelah grup proyek tersebut bubar, ke-11 anggotanya yakni Kang Daniel, Park Jihoon dan Lee Daehwi, Kim Jaehwan, Ong Seongwu, Park Woojin, Lai Kuanlin, Yoon Jisung, Hwang Minhyun, Bae Jinyoung dan Ha Sungwoon memantapkan diri sebagai penyanyi solo, aktor, dan produser.

Alhasil program yang akan datang ini sangat dinantikan secara global karena menyatukan kembali individu-individu sukses tersebut di bawah nama Wanna One.

"Wanna One adalah ikon yang melambangkan era yang melampaui sekadar grup proyek," kata tim produksi, seperti dilansir Koreatimes.

