Abdul Rahman
03 April 2026, 04.18 WIB

Rachel Vennya Emosi Okin Jual Rumah Milik Anaknya

Tangkapan layar Rachel Vennya saat menjadi bintang tamu YouTube Denny Sumargo.

JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya tidak bisa lagi berdiam diri membendung emosinya usai melihat tingkah mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin, yang dinilai sudah sangat keterlaluan.

Pasalnya, Okin disebut mau menjual rumah untuk anak-anak. Kekecewaannya bertambah karena rumah itu telah direnovasi oleh Rachel Vennya dan Okin tidak bicara apa pun terkait rencana penjualan rumah itu kepada dirinya.

"Sebenarnya capek banget drama di media sosial ya Allah. Benar-benar capek. Tapi kalau nggak diomongin dan diceritain makin keterlaluan,” tulis Rachel Vennya di saluran akun Instagram pribadinya.

Menurut Rachel Vennya, Okin sejak awal sudah menyatakan akan memberikan rumah itu untuk anaknya supaya dia tidak memberikan nafkah ke anak setelah bercerai.

"Di awal perjanjian, aku kasih rumah yang dia bilang #rumahuntukbiru. Dia cuma punya kewajiban nafkah dan kasih uang mut'ah. Namun, ternyata nggak dikasih, win win solution dia yang kasih itu rumah biar dia nggak nafkahin anak-anak lagi," ujar Rachel Vennya.

Awalnya, rumah itu ditempati Okin namun jadi rusak alias tidak terawat. Rachel Vennya kemudian melakukan renovasi terhadap rumah itu. Setelah selesai direnovasi dan ditempati adik-adiknya, tiba-tiba Okin berniat untuk menjual rumah yang sejatinya diperuntukkan buat anak.

"Tanpa ba bi bu langsung ada orang yang mau mengukur dan menjual rumahnya, yang adik-adik gue nggak tahu harus gimana," ujar Rachel Vennya.

Dia sangat kecewa atas tindakan Okin yang berencana menjual rumah itu tanpa ada pembicaraan sama sekali kepada dirinya. Menurut Rachel Vennya, apa yang dilakukan Okin merugikan anak-anaknya.

