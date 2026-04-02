Pinkan Mambo Ngamen di Jalan, Michelle Ashley: Mami Downgrade Sejak Nikah Lagi

JawaPos.com - Penyanyi Pinkan Mambo kembali mencuri perhatian sejak beberapa waktu belakangan. Aksinya mengamen di jalan dan rela berpanas-panasan sambil melakukan siaran langsung di media sosial menjadi sorotan para pengguna media sosial.

Dalam siaran live tersebut, Pinkan Mambo terlihat bernyanyi dan berjoget di pinggir jalan sambil berharap mendapatkan saweran dari penonton. Hal itu memicu berbagai reaksi dari netizen, termasuk mengundang rasa penasaran terhadap kondisi hidupnya saat ini.

Sejumlah warganet menanyakan aksi Pinkan Mambo itu kepada salah satu anaknya, Michelle Ashley, dimana hubungan keduanya sempat memanas sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Michelle Ashley memberikan komentar yang cukup tajam terkait perubahan kehidupan sang ibunda.

Michelle Ashley menyatakan bahwa kehidupan Pinkan Mambo mengalami penurunan cukup drastis sejak dia menikah dengan Arya Khan.

"Sejak mami nikah lagi sama, kalian tahu lah ya sama siapa, mami kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar mami sekarang ngamen di jalan," ujar Michelle Ashley.

Tak hanya itu, Michelle juga secara terbuka mengaku tidak menyukai Arya Khan, suami baru dari ibunya, Pinkan Mambo.

"Aku memang nggak suka sama dia. Aku nggak suka sama suaminya yang baru," papar Michelle Ashley.