Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
03 April 2026, 04.53 WIB

Pinkan Mambo Ngamen di Jalan, Michelle Ashley: Mami Downgrade Sejak Nikah Lagi

Pinkan Mambo dan putrinya, Michelle Ashley. Pinkan Mambo membeberkan kaba terbaru terkait hubungannya dengan sang anak. - Image

Pinkan Mambo dan putrinya, Michelle Ashley. Pinkan Mambo membeberkan kaba terbaru terkait hubungannya dengan sang anak.

JawaPos.com - Penyanyi Pinkan Mambo kembali mencuri perhatian sejak beberapa waktu belakangan. Aksinya mengamen di jalan dan rela berpanas-panasan sambil melakukan siaran langsung di media sosial menjadi sorotan para pengguna media sosial.

Dalam siaran live tersebut, Pinkan Mambo terlihat bernyanyi dan berjoget di pinggir jalan sambil berharap mendapatkan saweran dari penonton. Hal itu memicu berbagai reaksi dari netizen, termasuk mengundang rasa penasaran terhadap kondisi hidupnya saat ini.

Sejumlah warganet menanyakan aksi Pinkan Mambo itu kepada salah satu anaknya, Michelle Ashley, dimana hubungan keduanya sempat memanas sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Michelle Ashley memberikan komentar yang cukup tajam terkait perubahan kehidupan sang ibunda.

Michelle Ashley menyatakan bahwa kehidupan Pinkan Mambo mengalami penurunan cukup drastis sejak dia menikah dengan Arya Khan.

"Sejak mami nikah lagi sama, kalian tahu lah ya sama siapa, mami kayak downgrade banget. Aku baru aja dengar mami sekarang ngamen di jalan," ujar Michelle Ashley.

Tak hanya itu, Michelle juga secara terbuka mengaku tidak menyukai Arya Khan, suami baru dari ibunya, Pinkan Mambo.

"Aku memang nggak suka sama dia. Aku nggak suka sama suaminya yang baru," papar Michelle Ashley.

Dalam kesempatan itu, Michelle Ashley menyinggung terkait hubungannya dengan Pinkan Mambo yang hingga kini disebut belum membaik. Ia bahkan menyebut tidak diundang di momen Lebaran Idul Fitri 2026.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Pinkan Mambo Bikin Penonton Heboh Lantaran Cium Arya Khan di Panggung Synchronize Fest 2025 - Image
Infotainment

Pinkan Mambo Bikin Penonton Heboh Lantaran Cium Arya Khan di Panggung Synchronize Fest 2025

08 Oktober 2025, 13.38 WIB

Bukan Karena Tak Laku, Ini Alasan Pinkan Mambo Nyanyi di Pinggir Jalan - Image
Entertainment

Bukan Karena Tak Laku, Ini Alasan Pinkan Mambo Nyanyi di Pinggir Jalan

03 April 2026, 18.12 WIB

Viral Kelurahan Kalisari Tindak Lanjut Aduan Pakai AI, Pemprov DKI Langsung Beri Teguran - Image
Jabodetabek

Viral Kelurahan Kalisari Tindak Lanjut Aduan Pakai AI, Pemprov DKI Langsung Beri Teguran

06 April 2026, 19.38 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore