Sischa Widya Maharani
03 April 2026, 13.51 WIB

Behind The Scene Hogwarts! HBO Siapkan Episode Spesial ‘Finding Harry’ Jelang Season 1

Poster episode spesial Harry Potter Season 1 yang akan menanyakan proses dibalik layar. (Instagram @harrypotter)

JawaPos.com - Penggemar dunia sihir akhirnya mendapat kabar menarik. HBO resmi mengumumkan akan menayangkan episode spesial.

Dengan merilis video yang berjudul “Finding Harry: The Craft Behind the Magic” pada 5 April mendatang.

Program ini akan membawa penonton masuk ke balik layar produksi serial Harry Potter yang saat ini tengah dalam proses syuting season 1.

Episode spesial tersebut berfokus pada proses kreatif di balik pembangunan dunia Hogwarts yang dikenal sebagai salah satu setting paling ikonik.

Syuting serial ini sendiri berlangsung di Warner Bros. Studios Leavesden, Inggris lokasi yang juga digunakan dalam produksi film Harry Potter sebelumnya.

Melalui trailer yang dirilis, penonton diperlihatkan berbagai proses produksi, mulai dari pengambilan gambar oleh kru kamera hingga pembangunan set dalam skala besar.

Salah satu sorotan datang dari art director Mara LePere Schloop yang menunjukkan bagaimana model kecil diubah menjadi set raksasa yang realistis.

"Mampu membangun dalam skala sebesar ini, itu adalah impian seorang desainer. Kami mencoba menghadirkan kegembiraan dan keceriaan dari apa artinya menjadi seorang anak ajaib,” kata LePere Schloop mengutip dari Variety.

Tak hanya itu, para aktor juga berbagi pengalaman emosional mereka saat pertama kali melihat set Hogwarts yang sudah jadi.

Janet McTeer yang memerankan Profesor McGonagall serta Paapa Essiedu sebagai Severus Snape mengungkap rasa kagum mereka terhadap detail produksi.

