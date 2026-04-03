Insanul Fahmi Pamer Foto Tangan Diinfus, Wardatina Mawa: Foto Lama

JawaPos.com - Insanul Fahmi curhat di akun media sosialnya sembari memperlihatkan foto dengan tangan diinfus dan terlihat berdarah. Foto itu menyita perhatian publik, terutama saat diunggah ulang oleh akun gosip di Instgaram.

Insanul Fahmi mengaku bahwa dirinya memang selalu jatuh sakit dalam beberapa tahun belakangan. Menurut Insanul yang sempat dilaporkan istri sahnya, Wardatina Mawa, atas kasus perzinaan dengan Inara Rusli, dia jatuh sakit akibat stres tinggi karena masalah yang terjadi dalam hidupnya.

Setiap kali ada masalah, Insanul Fahmi lebih memilih memendamnya sendiri dan itu menjadi tekanan batin sehingga berdampak pada kondisi kesehatannya.

"Yang nggak orang lain tahu, sudah 5 tahun gerd, dibilang dokter karena sering overstress dan memendam masalah sendiri. Soalnya aku tipikal kalau ada masalah masih bisa pentetengan ketawa ketawa jadi membiasakan hal yang nggak baik buat diri sendiri," aku Insanul Fahmi.

Dia mengaku sering diinfus setiap satu atau dua minggu sekali karena adanya permasalahan kondisi kesehatan. Insanul Fahmi bahkan mengaku bisa masuk UGD apabila kondisi kesehatannya semakin memburuk.

"Itu alasan utama yang buat aku jadi sering selalu lari dari masalah, bukan diselesain. Tapi memang harusnya masalah dimana pun itu atau dengan siapa pun jangan ditumpuk, kudu cepat diselesain. Pelajaran buat semuanya," kata Insanul Fahmi.

Wardatina Mawa ikut berkomentar pada unggahan akun gosip_danu di Instagram. Dia mengungkapkan fakta di balik foto diinfus yang diunggah Insanul Fahmi. Menurutnya, unggahan foto tersebut merupakan foto lama.

"Itu foto lama di kamar lama sprei lama wkwk, rumah kita juga sudah ditempatin yang laen," tulis Wardatina Mawa.