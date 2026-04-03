Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
03 April 2026, 16.05 WIB

Insanul Fahmi Pamer Foto Tangan Diinfus, Wardatina Mawa: Foto Lama

Insanul Fahmi. (YouTube drRichardLeeMARS) - Image

JawaPos.com - Insanul Fahmi curhat di akun media sosialnya sembari memperlihatkan foto dengan tangan diinfus dan terlihat berdarah. Foto itu menyita perhatian publik, terutama saat diunggah ulang oleh akun gosip di Instgaram.

Insanul Fahmi mengaku bahwa dirinya memang selalu jatuh sakit dalam beberapa tahun belakangan. Menurut Insanul yang sempat dilaporkan istri sahnya, Wardatina Mawa, atas kasus perzinaan dengan Inara Rusli, dia jatuh sakit akibat stres tinggi karena masalah yang terjadi dalam hidupnya.

Setiap kali ada masalah, Insanul Fahmi lebih memilih memendamnya sendiri dan itu menjadi tekanan batin sehingga berdampak pada kondisi kesehatannya.

"Yang nggak orang lain tahu, sudah 5 tahun gerd, dibilang dokter karena sering overstress dan memendam masalah sendiri. Soalnya aku tipikal kalau ada masalah masih bisa pentetengan ketawa ketawa jadi membiasakan hal yang nggak baik buat diri sendiri," aku Insanul Fahmi.

Dia mengaku sering diinfus setiap satu atau dua minggu sekali karena adanya permasalahan kondisi kesehatan. Insanul Fahmi bahkan mengaku bisa masuk UGD apabila kondisi kesehatannya semakin memburuk.

"Itu alasan utama yang buat aku jadi sering selalu lari dari masalah, bukan diselesain. Tapi memang harusnya masalah dimana pun itu atau dengan siapa pun jangan ditumpuk, kudu cepat diselesain. Pelajaran buat semuanya," kata Insanul Fahmi.

Wardatina Mawa ikut berkomentar pada unggahan akun gosip_danu di Instagram. Dia mengungkapkan fakta di balik foto diinfus yang diunggah Insanul Fahmi. Menurutnya, unggahan foto tersebut merupakan foto lama.

"Itu foto lama di kamar lama sprei lama wkwk, rumah kita juga sudah ditempatin yang laen," tulis Wardatina Mawa.

Gara-gara Mawa ikut berkomentar, netizen justru menilai negatif terhadap Insanul Fahmi. Sejumlah dari mereka menyebut suami siri Inara Rusli itu caper dan tidak bagus seorang laki-laki seperti itu.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore