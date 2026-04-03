Sischa Widya Maharani
03 April 2026, 20.45 WIB

Disuruh Nari Malah Tepuk Tangan, Carmen Hearts2Hearts Ceritakan Pengalaman Audisi Pertamanya

Konsep foto mini album Carmen Hearts2Hearts yang bertajuk Focus. (X @Hearts2Hearts)

Konsep foto mini album Carmen Hearts2Hearts yang bertajuk Focus. (X @Hearts2Hearts)

JawaPos.com - Perjalanan karir Carmen kembali menjadi sorotan publik setelah kisah awal debutnya sebagai idol kpop.

Sosok asal Indonesia yang kini tergabung dalam Hearts2Hearts tersebut ternyata memiliki cerita awal yang cukup relatable terutama saat mengikuti audisi.

Melalui laman resmi audisi SM Entertainment, Carmen membagikan pengalamannya saat mengikuti Global Audition Indonesia 2022.

Ia mengungkapkan bahwa momen tersebut menjadi pertama kalinya dirinya bernyanyi di depan banyak orang.

“Aku gemetar dan sangat gugup, tetapi momen itu benar-benar istimewa bagiku,” ungkapnya dalam pernyataan tersebut.

Tak hanya itu, main vocal Hearts2Hearts juga mengaku saat itu belum memiliki kemampuan menari yang cukup.

Ketika diminta menari saat audisi, ia hanya bisa mengikuti irama lagi dengan bertepuk tangan.

"Saya ingat hanya bertepuk tangan mengikuti musik ketika diminta menari," ungkap idol asal Bali.

Meski merasa memiliki banyak kekurangan, pengalaman audisi tersebut justru menjadi titik penting dalam perjalanan karirnya.

Ia menyebut momen itu sebagai pengalaman yang sangat membekas dan akan selalu diingat sepanjang hidupnya.

