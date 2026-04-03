Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 20.44 WIB

Drama Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Dua Tokoh Penting Resmi Mundur

Pemain Bosnia-Herzegovina berusia 21 tahun Esmir Bajraktarevic mengeksekusi penalti sukses kontra Italia dan mengirim negaranya lolos ke Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@fifaworldcup)

JawaPos.com - Kegagalan tim nasional Italia lolos ke Piala Dunia kembali memakan korban di level manajemen. Ketua federasi sepak bola Italia, Gabriele Gravina, resmi mengundurkan diri setelah Gli Azzurri gagal menembus putaran final untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Italia sebelumnya disingkirkan Bosnia-Herzegovina melalui drama adu penalti dengan skor 4-1 di babak play-off.

Hasil itu memperpanjang catatan buruk setelah mereka juga absen di edisi 2018 dan 2022. Situasi ini menjadi sejarah kelam tersendiri, mengingat Italia merupakan salah satu negara tersukses dalam sejarah sepak bola dunia.

Tak lama berselang, legenda hidup Italia, Gianluigi Buffon, ikut mengambil langkah serupa. Ia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai kepala delegasi tim nasional.

Buffon menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ia menilai kegagalan membawa Italia kembali ke Piala Dunia menjadi alasan kuat untuk memberikan ruang bagi sosok baru.

Di sisi lain, Gravina mengumumkan pengunduran dirinya usai menggelar rapat di markas Federazione Italiana Giuoco Calcio di Roma.

Ia telah menjabat sejak 2018 dan sempat membawa Italia meraih trofi UEFA Euro 2020, yang menjadi pencapaian terbesar selama masa kepemimpinannya.

Namun, keberhasilan tersebut tak cukup menutup kekecewaan publik atas kegagalan beruntun di ajang Piala Dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Italia dinilai belum mampu menjaga konsistensi performa di level internasional.

Artikel Terkait
Sejumlah Bandara di Italia Berlakukan Pembatasan Bahan Bakar - Image
Energi

Sejumlah Bandara di Italia Berlakukan Pembatasan Bahan Bakar

06 April 2026, 17.15 WIB

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Si Badak Mengundurkan Diri usai Gagal Bawa Azzuri ke Piala Dunia 2026

04 April 2026, 17.51 WIB

Mengundurkan Diri Setelah Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Gianluigi Buffon Ungkap Tugasnya di Timnas Italia - Image
Sepak Bola Dunia

Mengundurkan Diri Setelah Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Gianluigi Buffon Ungkap Tugasnya di Timnas Italia

03 April 2026, 19.28 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

