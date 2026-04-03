Drama Italia Gagal ke Piala Dunia 2026, Dua Tokoh Penting Resmi Mundur

JawaPos.com - Kegagalan tim nasional Italia lolos ke Piala Dunia kembali memakan korban di level manajemen. Ketua federasi sepak bola Italia, Gabriele Gravina, resmi mengundurkan diri setelah Gli Azzurri gagal menembus putaran final untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Italia sebelumnya disingkirkan Bosnia-Herzegovina melalui drama adu penalti dengan skor 4-1 di babak play-off.

Hasil itu memperpanjang catatan buruk setelah mereka juga absen di edisi 2018 dan 2022. Situasi ini menjadi sejarah kelam tersendiri, mengingat Italia merupakan salah satu negara tersukses dalam sejarah sepak bola dunia.

Tak lama berselang, legenda hidup Italia, Gianluigi Buffon, ikut mengambil langkah serupa. Ia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai kepala delegasi tim nasional.

Buffon menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ia menilai kegagalan membawa Italia kembali ke Piala Dunia menjadi alasan kuat untuk memberikan ruang bagi sosok baru.

Di sisi lain, Gravina mengumumkan pengunduran dirinya usai menggelar rapat di markas Federazione Italiana Giuoco Calcio di Roma.

Ia telah menjabat sejak 2018 dan sempat membawa Italia meraih trofi UEFA Euro 2020, yang menjadi pencapaian terbesar selama masa kepemimpinannya.

Namun, keberhasilan tersebut tak cukup menutup kekecewaan publik atas kegagalan beruntun di ajang Piala Dunia.