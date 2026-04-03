Garudayaksa FC Siap Tempur Lawan Adhyaksa FC, Komang Tri: Motivasi Tim Tinggi Jelang Laga

JawaPos.com - Garudayaksa FC tampak penuh percaya diri menjelang laga lanjutan Pegadaian Championship 2025/26 melawan Adhyaksa FC Banten yang akan berlangsung di Stadion Pakansari, Jumat (4/4).

Pemain andalan, Komang Tri, memastikan seluruh skuat sudah siap tempur dengan motivasi tinggi demi meraih kemenangan.

“Motivasi kami sangat tinggi, apalagi setelah hasil kemarin yang membuat teman-teman semakin bersemangat. Kami juga selalu berharap berada dalam perlindungan Tuhan,” ujar Komang dikutip dari ileague.id.

Pernyataan ini menunjukkan antusiasme pemain yang tidak hanya mengandalkan skill, tapi juga semangat juang yang kuat.

Menurut Komang, persiapan tim berjalan dengan baik, baik dari sisi fisik maupun mental. Para pemain disebut telah memahami peran masing-masing di lapangan, sejalan dengan arahan pelatih.

Fokus latihan yang terarah membuat mereka optimistis bisa tampil maksimal di pertandingan besok.

Meski penuh optimisme, Garudayaksa FC tetap menaruh respek tinggi terhadap Adhyaksa FC. Komang menilai lawan memiliki kualitas yang patut diperhitungkan, terutama pada lini serang dan kedalaman skuat.

“Kami sebagai pemain tentu selalu respek terhadap lawan. Saya tidak menganggap remeh Adhyaksa FC. Mereka punya striker yang bagus dan kedalaman skuat yang juga bagus,” jelasnya.