Widodo Cahyono Putro Tegaskan Garudayaksa FC Fokus Penuh Jelang Hadapi Adhyaksa FC

JawaPos.com - Garudayaksa FC semakin mematangkan persiapannya menjelang laga lanjutan Pegadaian Championship 2025/26 melawan Adhyaksa FC Banten di Stadion Pakansari, Jumat (4/4).

Pelatih kepala Widodo Cahyono Putro menegaskan timnya memburu hasil positif sekaligus menjaga momentum raihan tiga poin yang telah diraih sebelumnya.

Menurut Widodo, seluruh program latihan beberapa hari terakhir difokuskan untuk mencapai target tersebut. Ia menekankan pentingnya fokus penuh dari para pemain, mulai dari sesi latihan hingga pertandingan berlangsung.

“Kami sudah mempersiapkan dalam latihan untuk mencapai apa yang kami inginkan, yakni meraih hasil positif dan bisa mempertahankan tiga poin. Ini bukan bentuk takabur, tapi motivasi bagi kami. Saya berharap pemain fokus step by step mulai sekarang hingga pertandingan,” ujar Widodo dikutip ileague.id.

Laga melawan Adhyaksa FC memiliki arti penting dalam persaingan klasemen, namun Widodo memilih untuk tidak terbebani dengan kemungkinan hasil akhir.

Pelatih yang juga mantan pemain Persija ini menekankan seluruh aspek telah dipersiapkan secara matang. Ia berharap timnya mampu menghindari hasil negatif, tanpa terjebak rasa percaya diri berlebihan.

“Saya berharap kita tidak kalah. Ini bukan takabur, tapi bentuk motivasi. Namun, tidak boleh over confident karena itu bisa membuat kita tidak sesuai harapan. Jadi, pemain harus bisa mengontrol emosi dan tetap semangat untuk menciptakan peluang serta mencetak gol,” jelas Widodo.

Widodo juga menyoroti pentingnya efektivitas dalam penyelesaian akhir. Menurutnya, setiap peluang yang tercipta harus bisa dikonversi menjadi gol, seperti yang ditunjukkan timnya pada laga sebelumnya melawan FC Bekasi City.