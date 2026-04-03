Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 20.26 WIB

Widodo Cahyono Putro Tegaskan Garudayaksa FC Fokus Penuh Jelang Hadapi Adhyaksa FC

Pelatih kepala Widodo Cahyono Putra. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Garudayaksa FC semakin mematangkan persiapannya menjelang laga lanjutan Pegadaian Championship 2025/26 melawan Adhyaksa FC Banten di Stadion Pakansari, Jumat (4/4). 

Pelatih kepala Widodo Cahyono Putro menegaskan timnya memburu hasil positif sekaligus menjaga momentum raihan tiga poin yang telah diraih sebelumnya.

Menurut Widodo, seluruh program latihan beberapa hari terakhir difokuskan untuk mencapai target tersebut. Ia menekankan pentingnya fokus penuh dari para pemain, mulai dari sesi latihan hingga pertandingan berlangsung.

“Kami sudah mempersiapkan dalam latihan untuk mencapai apa yang kami inginkan, yakni meraih hasil positif dan bisa mempertahankan tiga poin. Ini bukan bentuk takabur, tapi motivasi bagi kami. Saya berharap pemain fokus step by step mulai sekarang hingga pertandingan,” ujar Widodo dikutip ileague.id.

Laga melawan Adhyaksa FC memiliki arti penting dalam persaingan klasemen, namun Widodo memilih untuk tidak terbebani dengan kemungkinan hasil akhir. 

Pelatih yang juga mantan pemain Persija ini menekankan seluruh aspek telah dipersiapkan secara matang. Ia berharap timnya mampu menghindari hasil negatif, tanpa terjebak rasa percaya diri berlebihan.

“Saya berharap kita tidak kalah. Ini bukan takabur, tapi bentuk motivasi. Namun, tidak boleh over confident karena itu bisa membuat kita tidak sesuai harapan. Jadi, pemain harus bisa mengontrol emosi dan tetap semangat untuk menciptakan peluang serta mencetak gol,” jelas Widodo.

Widodo juga menyoroti pentingnya efektivitas dalam penyelesaian akhir. Menurutnya, setiap peluang yang tercipta harus bisa dikonversi menjadi gol, seperti yang ditunjukkan timnya pada laga sebelumnya melawan FC Bekasi City.

“Kalau kita bisa menciptakan peluang dan mengonversinya menjadi gol, saya optimistis seperti saat lawan FC Bekasi City kita bisa mencetak lebih dari dua gol,” tegasnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore