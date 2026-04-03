Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 20.22 WIB

Persiraja vs Sumsel United: Duel Sengit Pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26 di Banda Aceh

Persiraja Banda Aceh. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh memasuki fase penting musim ini saat bersiap menjamu Sumsel United pada pekan ke-23 Pegadaian Championship 2025/26.

Laga yang akan digelar di Stadion H. Dimurthala, Sabtu malam (4/4), diprediksi menjadi titik balik bagi Laskar Rencong untuk menembus papan atas klasemen.

Saat ini Persiraja menempati posisi kelima dengan 34 poin, tertinggal tiga angka dari Sumsel United yang berada di peringkat tiga.

Kemenangan menjadi harga mati bagi tuan rumah untuk menjaga peluang meraih tiket Super League musim depan.

Musim ini, pertemuan kedua tim menunjukkan persaingan yang ketat. Persiraja sempat unggul dengan skor 3-1 saat menjamu Sumsel United di Banda Aceh, namun harus menyerah tipis 2-3 ketika bertandang ke Stadion Jakabaring, Palembang.

Kondisi ini membuat duel Sabtu malam dipastikan berlangsung sengit sejak menit pertama.

Euforia jelang pertandingan sudah terasa di kalangan suporter. Tiket laga Persiraja kontra Sumsel United telah resmi dijual melalui situs resmi klub, www.persiraja.id.

Harga tiket tetap sama seperti sebelumnya, yakni Rp100.000 untuk tribun VIP A dan VIP B, serta Rp30.000 untuk tribun kategori C.

Ketua Panitia Pelaksana, Marwan Dek Bit, memastikan seluruh persiapan sudah matang untuk kelancaran pertandingan.

