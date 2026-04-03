Riekerink Bicara Jujur soal Ivar Jenner: Bakat Besar Butuh Tekanan

JawaPos.com - Kembalinya Ivar Jenner ke skuad Dewa United FC membawa angin segar bagi tim yang tengah memburu posisi terbaik di BRI Super League 2025/26.

Usai menjalankan tugas internasional bersama Tim Nasional Indonesia, gelandang muda berusia 22 tahun itu diharapkan bisa memberi dampak signifikan di lini tengah Banten Warriors.

Pelatih kepala Jan Olde Riekerink menyambut positif kepulangan Jenner. Ia mengaku bangga melihat anak asuhnya mendapat kepercayaan di level internasional.

Namun, di balik apresiasi tersebut, Riekerink menilai Jenner masih memiliki ruang besar untuk berkembang.

Menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada performa Jenner bersama timnas, melainkan bagaimana sang pemain bisa terus bertumbuh secara konsisten di level klub.

Ia juga menyinggung bahwa perjalanan karier Jenner sejauh ini masih menyisakan beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek dasar permainan.

Riekerink menegaskan bahwa talenta saja tidak cukup untuk membawa pemain ke level tertinggi. Ia menilai tekanan dan lingkungan kompetitif menjadi faktor penting dalam membentuk mental dan kualitas pemain.

“Bakat itu tidak akan berkembang tanpa tekanan. Saya senang dia dipanggil tim nasional, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia berkembang di sini,” ujarnya dikutip dari ileague.id.