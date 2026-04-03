Andre Rizal Hanafi
03 April 2026, 19.53 WIB

Jelang Lawan Dewa United, Franco Ramos Pastikan PSIM Dalam Kondisi Siap Tempur

Bek PSIM Jogjakarta Franco Ramos. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek asing PSIM Yogyakarta, Franco Ramos Mingo, memastikan dirinya bersama rekan setim dalam kondisi siap tempur jelang laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. 

Laskar Mataram akan menghadapi Dewa United FC di Banten International Stadium, Serang, Jumat (3/4) malam.

Pemain asal Argentina itu mengungkapkan bahwa waktu jeda kompetisi dimanfaatkan dengan baik oleh tim, termasuk menjaga kondisi fisik melalui latihan mandiri. Menurutnya, kondisi kebugaran tetap terjaga saat kembali menjalani sesi latihan bersama.

“Kami sempat mendapat libur enam hari, tapi tetap menjalani latihan mandiri. Saat kembali berkumpul, saya merasa kondisi fisik masih sangat baik untuk pertandingan nanti,” ujar Franco Ramos dikutip dari ileague.id.

Menghadapi tuan rumah, Ramos menilai Dewa United sebagai tim yang patut diwaspadai. Ia menyebut lawannya memiliki banyak pemain berkualitas serta pengalaman yang cukup di kompetisi kasta tertinggi.

Dewa United punya banyak pemain bagus dan berpengalaman. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi kami,” lanjutnya.

Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dengan hanya tersisa sembilan pertandingan hingga akhir musim, PSIM bertekad mengamankan poin demi menjauh dari zona degradasi. 

Saat ini, tim asal Yogyakarta itu menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 38 poin.

Meski berada di papan tengah, posisi tersebut belum sepenuhnya aman. Pelatih Jean Paul Van Gastel sebelumnya juga menegaskan bahwa timnya masih harus bekerja keras untuk memastikan bertahan di kompetisi musim depan.

Editor: Banu Adikara
Kemenangan Tipis atas PSIM, Egy Sebut Chemistry Tim Dewa United Makin Kuat - Image
Sepak Bola Indonesia

Kemenangan Tipis atas PSIM, Egy Sebut Chemistry Tim Dewa United Makin Kuat

05 April 2026, 18.13 WIB

Taisei Marukawa Beberkan Tantangan Berat Saat Dewa United Tundukkan PSIM 1-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Taisei Marukawa Beberkan Tantangan Berat Saat Dewa United Tundukkan PSIM 1-0

04 April 2026, 18.23 WIB

Meski di Papan Tengah Super League, PSIM Masih Terancam Degradasi: Ini Kata Van Gastel - Image
Sepak Bola Indonesia

Meski di Papan Tengah Super League, PSIM Masih Terancam Degradasi: Ini Kata Van Gastel

03 April 2026, 13.16 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

