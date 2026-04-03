Jelang Lawan Dewa United, Franco Ramos Pastikan PSIM Dalam Kondisi Siap Tempur

JawaPos.com - Bek asing PSIM Yogyakarta, Franco Ramos Mingo, memastikan dirinya bersama rekan setim dalam kondisi siap tempur jelang laga pekan ke-26 BRI Super League 2025/26.

Laskar Mataram akan menghadapi Dewa United FC di Banten International Stadium, Serang, Jumat (3/4) malam.

Pemain asal Argentina itu mengungkapkan bahwa waktu jeda kompetisi dimanfaatkan dengan baik oleh tim, termasuk menjaga kondisi fisik melalui latihan mandiri. Menurutnya, kondisi kebugaran tetap terjaga saat kembali menjalani sesi latihan bersama.

“Kami sempat mendapat libur enam hari, tapi tetap menjalani latihan mandiri. Saat kembali berkumpul, saya merasa kondisi fisik masih sangat baik untuk pertandingan nanti,” ujar Franco Ramos dikutip dari ileague.id.

Menghadapi tuan rumah, Ramos menilai Dewa United sebagai tim yang patut diwaspadai. Ia menyebut lawannya memiliki banyak pemain berkualitas serta pengalaman yang cukup di kompetisi kasta tertinggi.

“Dewa United punya banyak pemain bagus dan berpengalaman. Ini pasti akan menjadi pertandingan yang tidak mudah bagi kami,” lanjutnya.

Kewaspadaan tersebut bukan tanpa alasan. Dengan hanya tersisa sembilan pertandingan hingga akhir musim, PSIM bertekad mengamankan poin demi menjauh dari zona degradasi.

Saat ini, tim asal Yogyakarta itu menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 38 poin.